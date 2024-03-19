屏幕供应链咨询公司 DSCC 首席执行官罗斯·杨（Ross Young）近日发布博文，声称苹果将于今年 4 月推出采用 OLED 面板的 iPad Pro 产品。

其部分博文内容如下：

根据我们的供应链消息源，三星显示（Samsung Display, SDC）和乐金显示（LG Display, LGD）均在今年 2 月开始出货 OLED iPad 面板。

最初的计划是由 LGD 独家供应 12.9 英寸面板，LGD 和 SDC 分担 11.1 英寸面板的订单。

后来相关消息指出由于首款采用 LTPO 的 OLED 平板电脑面板、串联堆叠和玻璃减薄导致良品率降低等原因，OLED 面板价格居高不下，导致需求减少，因此只有 SDC 供应 11.1 英寸面板。

而最新消息称 LGD 预计也将从三月份开始出货 11.1 英寸面板。

基于目前掌握的信息，在 12.9 英寸面板的出货量远远超过了 11.1 英寸面板情况下，SDC 似乎无法单独满足出货量要求。到 4 月份，LGD 也供应 11.1 英寸面板之后，12.9 英寸面板的订单占比似乎仍高出 22%。

我们原本以为 11.1 英寸的销量会远远超过 12.9 英寸，我们甚至听说根据定价，其销量会是 12.9 英寸的 2 倍。

然而，如果我们不考虑 LGD 的 11.1 英寸产品，11.1 英寸产品的销量比 12.9 英寸产品低 32%，很明显，苹果需要 SDC 和 LGD 同时大幅提高 11.1 英寸产品的销量，以接近需求。

我们预计这些产品将在三月底或四月初发布。上市时间可能要等到四月。苹果还可能同时发布 12.9 英寸 LCD iPad Air 的发布，12.9 英寸 iPad Air 的面板已于 12 月开始出货。