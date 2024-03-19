梅赛德斯-奔驰卡车公司的工程师已在芬兰罗瓦涅米，在极寒和雪天对电动 eActros 600 进行长途运输试验；这是计划于今年年底投入批量生产之前的最后一次测试。1 月至 3 月期间，梅赛德斯-奔驰 eActros 600的改进原型必须面对低至 -35 摄氏度的温度，以证明其在恶劣条件下的生存能力。

梅赛德斯-奔驰卡车全球测试主管 Christof Weber 博士：“我们正处于 eActros 600 试验的最后阶段，对测试结果非常满意。我为整个团队感到自豪，他们坚持不懈地让 eActros 600 经受考验，不仅在安达卢西亚的酷热环境中，而且在罗瓦涅米的严寒环境中。”

用于长途运输的 eActros 600去年 10 月庆祝了其全球首发。超过 600 千瓦时的高电池容量（因此型号为 600）以及内部开发的新型、特别高效的电动驱动桥，使电动卡车能够在无需中间充电的情况下行驶 500 公里。

除了高达 400 kW 的 CCS 充电之外，eActros 600 稍后还将支持兆瓦充电 (MCS)。从视觉上看，这款电动卡车的特点是全新、纯粹的设计、清晰的线条和空气动力学形状。当谈到车队运营商的盈利能力时，电动卡车旨在制定新标准，从长远来看取代重要的长途运输领域的大多数柴油卡车。时间

梅赛德斯-奔驰卡车电动长途运输理念的核心是为客户提供包括车辆技术、咨询、充电基础设施和服务的整体解决方案。除了牵引车外，梅赛德斯-奔驰卡车公司还将在推出后立即生产 eActros 600 的刚性变体，为客户提供更多可能的电动运输应用。