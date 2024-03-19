三星 Galaxy S24 系列与 S23 系列相比，上市首三周的全球销量同比增长 8%。

驱动因素：S24 Plus 凭借强大性价比和优化 GenAI 体验的出色规格，销量增幅最大。

驱动因素： 西欧、韩国和美国等发达市场预购强劲，是主要需求驱动因素。

展望： 三星首款支持 GenAI 的智能手机的表现暗示了该细分市场的长期潜力。

根据 Counterpoint Research 最新发布的周度智能手机型号销量追踪报告，三星 Galaxy S24 系列设备上市首三周的全球单位销量同比增长 8%，高于同期 Galaxy S23 系列的销量。与 S24 和 S24 Ultra 相比，S24 Plus 的需求和单位销量保持相对平稳，但同比增长 52%，占总销量的五分之一以上。

“今年三星旗舰手机的主要驱动因素是 S24 Plus 型号，” Counterpoint Research 的高级分析师 Minsoo Kang 表示，“它在价格方面找到了最佳平衡点，既吸引了想要升级的用户，也为想要优化设备端 AI 体验的新用户提供了合适的规格。”

Galaxy Plus 系列拥有 12GB 大容量内存，这是大型语言模型良好运行的最低规格，其强劲的表现凸显了更高规格在提供优化设备端体验方面的重要性——这也是三星 S24 系列发布期间的一个重要卖点。

从区域来看，Galaxy S24 系列在西欧的预购量尤其强劲，韩国和美国的销量分别增长了 28%、22% 和 14%。

“虽然全球范围内 Galaxy S24 系列的整体增长仍保持在个位数，但却是非常接近两位数的增长。在美国这个三星最大的市场，我们看到同比增长达到了两位数的中段 – 考虑到 2 月份的市场低迷，这些都是非常强劲的数字，” Counterpoint Research 北美地区研究总监 Jeff Fieldhack 表示， “并且，由于我们仍处于即将到来的 GenAI 智能手机浪潮的初期阶段，因此还有很大的增长空间。”