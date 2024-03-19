沃尔沃卡车已收到物流公司DFDS的 100 辆电动卡车订单。通过这份最新订单，DFDS 的沃尔沃电动卡车车队几乎增加了一倍，达到 225 辆卡车，这是欧洲最大的公司重型电动卡车车队。95 辆沃尔沃电动卡车目前在瑞典、丹麦、立陶宛、比利时和荷兰运营，其余 30 辆将于 2024 年交付。得益于电动卡车车队的不断壮大，DFDS 到 2019 年底已减少了 1,516 吨温室气体排放2023 年。

“我非常自豪能够继续与 DFDS 保持密切合作关系。此次追加 100 辆沃尔沃电动卡车的订单证明了他们对我们公司的信任。DFDS 电动卡车车队的大幅增长表明零排放运输是此时此地可行的解决方案”，沃尔沃卡车总裁 Roger Alm 说道。

新型电动卡车将部署在欧洲九个市场，包括英国、爱尔兰、荷兰、比利时和瑞典。这些卡车将是沃尔沃FH Electric和FM Electric的更新型节能车型。

DFDS 目前拥有欧洲最大的重型电动卡车车队，并且正在顺利实现到 2030 年至少 25% 的卡车车队实现电动化的目标。

“我们希望推动向更可持续的道路运输的过渡。我们不断扩大的电动卡车车队不仅有助于减少我们运营对气候的影响。它还将使 DFDS 能够支持更多寻求供应链脱碳的公司。这 100 辆新型电动卡车凸显了我们推动发展的承诺”，DFDS 物流部门执行副总裁 Niklas Anderson 说道。

一些新型电动卡车将用于在哥德堡的沃尔沃卡车装配厂之间运输货物。

自2019年以来，沃尔沃卡车已向六大洲45个国家的客户销售电动卡车。沃尔沃目前提供业界最广泛的产品系列，包括八种电动车型，可满足城市内和城市之间的各种运输任务。