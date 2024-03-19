电动汽车设计不断发展，但一些汽车制造商已经告别了格栅。

现代摩比斯正在努力通过让传统格栅在电动时代发挥作用来解决这个问题。作为这项工作的一部分，该公司开发了一种“集成前脸模块”，可提供改进的空气动力学性能以及更传统的外观。

该模块深受主动百叶窗格栅的启发，并具有可打开和关闭以减少阻力的组件。然而，这过于简单化了，因为前端配备了主动气帘、气裙、格栅挡板和引擎盖通风口。这些可以改善空气动力学，同时还可以进行热交换，从而优化电池冷却效率。

得益于这种双用途设计，电动汽车的续航里程可延长约 12.4 英里（20 公里）。现代摩比斯补充说，该技术对跨界车和 SUV 特别有益，因为改善空气动力学的选择并不多。主动通风口并不是唯一的派对技巧，因为前端具有自动充电器检索功能以及可伸缩激光雷达传感器。后者仅在行驶时突出，因此在停车时受到保护。这可能会为您节省昂贵的更换成本。

除了上述优点之外，该模块还具有造型优势，因为汽车制造商可以使用传统的格栅设计。这可以帮助他们的车辆在“不露面”的竞争中脱颖而出。

现代摩比斯指出了后者，他们表示“电动汽车通常采用流线型设计，重点是通过取消散热器格栅来减少空气阻力，从而导致乘用电动汽车的外观有些统一。” 他们希望从这一趋势中脱颖而出，同时提高空气动力学性能。