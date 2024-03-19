在 GTC AI 大会上，联想集团与英伟达宣布合作推出全新混合人工智能解决方案。

联想表示，此次合作将“帮助企业和云提供商获得在人工智能时代成功所需的关键的加速计算能力，将人工智能从概念变为现实”。

联想混合解决方案已经针对运行 NVIDIA AI Enterprise 软件进行了优化，官方表示能够实现“安全、受支持且稳定的生产级”AI，联想还将为开发人员提供刚刚发布的 NVIDIA 微服务，包括 NVIDIA NIM 和 NeMo Retriever。

联想集团董事长兼 CEO 杨元庆早在去年 10 月的第九届联想创新科技大会上便宣布将与英伟达合作推出混合人工智能计划。