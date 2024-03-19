戴姆勒卡车、TRATON GROUP 和沃尔沃集团之间的合资企业Milence宣布在法国厄尔省 Heudebouville 建立第一个充电中心。Milence 致力于加速重型车辆向电动交通的过渡。该公司正在欧洲推出第一个大型公共充电网络，用于重型车辆和公共汽车。去年年底，Milence宣布与比利时安特卫普-布鲁日港达成协议，在荷兰芬洛开设首个物流充电中心。现在，Milence 宣布在法国开发第一个 Milence 充电中心。

该充电中心地理位置优越，适合前往巴黎和诺曼底地区其他主要物流中心：勒阿弗尔（法国第二大港口）、卡昂、迪耶普和鲁昂的运输车和重型车辆司机。该充电中心位于鲁昂南部，距 A13 高速公路 4 分钟路程。

鲁昂的充电中心以及所有 Milence 充电中心均向所有卡车开放，无论品牌如何。此外，鲁昂枢纽还将设有额外设施，以提供最佳的休息和充电体验，

Milence 使命的核心是致力于打造无化石燃料的道路运输未来。为了实现这一目标，Milence 正在开发其网络，重点是创建连接关键物流充电点的道路运输绿色走廊。同时，为卡车司机创造最佳的充电和休息体验也是充电站的重要设计特点。鲁昂充电中心的开发将分两个阶段进行。

– 第一阶段标志着鲁昂充电中心的开业，预计将于 2024 年 4 月投入运营。该充电中心将配备四个高性能组合充电系统 (CCS) 充电器，每个充电器可提供高达 400 kW 的充电功率。该枢纽还将拥有标志性的 Milence 拱门，现场还将提供额外的设施供司机休息，如厕所、淋浴和餐厅（不由 Milence 管理）。

– 第二阶段将包括额外的充电站。Milence 还计划在此阶段安装其首个兆瓦充电系统 (MSC) 充电器。

Milence首席执行官 Anja van Niersen表达了她对新充电中心的热情，她表示：“鲁昂的新充电中心地理位置优越，位于法国北部巴黎和勒阿弗尔之间的一个关键物流区。我们看到欧洲市场对电动重型汽车可靠充电网络的需求不断增长。有了鲁昂充电中心和我们未来的路线图，我们建立向所有车辆开放的高性能绿色走廊的计划正在进一步成形。”

Anja van Niersen 继续说道：“鲁昂站点的开发是欧洲网络扩张的一部分。Milence 致力于加速向无化石燃料运输的过渡，以人为本。我们开发的可持续解决方案旨在为卡车司机提供最佳的休息和充电体验。我们计划通过几个关键站点扩展我们的网络，其中一些站点已经签订合同并正在开发中，并且所有站点都位于关键战略区域”。