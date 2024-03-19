动点出海获悉，新加坡国立大学 (NUS) 旗下创业机构NUS Enterprise已于近期推出了一支2000 万新元规模的基金，以推动发展当地的深科技创新和风投生态。

根据声明，这一策略重点将聚焦于把先进研究扩大到实际应用层面，并主要关注气候变化和粮食安全等全球问题方面的技术解决方案。

据透露，本次资金一半的部分将指定用于帮助新加坡国立大学教职员工和研究人员将他们的深度科技项目转化为合适的解决方案。另一半资金将用于支持该大学的研究生研究创新计划（NUS GRIP），通过GRIP 2.0项目为相关创业团队提供更多种子前融资。

据了解，GRIP项目于18年推出，为期一年，旨在帮助NUS的研究生、研究人员和校友成长为深科技企业家。根据相关数据，自成立以来，GRIP已培养了430多名创始人并为其提供了资金支持。其中，这些创始人组建已出了近160个团队，并筹集到了超5500万新元的外部投资。

值得一提的是，去年9月，新加坡南洋理工大学、新加坡国立大学和淡马锡联合签署了一份谅解备忘录，从中启动了一项耗资7500万新元的联合试点计划，旨在通过南洋理工大学和新加坡国立大学的研究管道，加速创建深科技初创企业。据悉，针对这一计划，淡马锡将通过其深科技早期投资平台 Xora Innovation向深度科技初创企业投资6500万新元，南洋理工大学和新加坡国立大学将分别对此投资500万新元。