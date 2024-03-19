英伟达在今天的 GTC AI 大会上，推出了一项全新的服务，帮助企业将 3D 应用中交互式通用场景描述（OpenUSD）串流到 Apple Vision Pro 混合现实头显中。

该技术利用英伟达最新的 Omniverse Clouds API，使用英伟达 Graphics Delivery Network（GDN）传输数据。

英伟达开发平台 Omniverse 技术副总裁 Rev Lebaredian 表示：

传统的空间工作流程要求开发人员分解数据集，其本质是实质上就是游戏化（在针对某一产品或过程设计中引入游戏的元素与机制）数据集。

不过这种解决方案并不适合工业场景，因为在工业环境下，产品工厂、城市的工程和仿真数据集过于庞大。

不过全新的 Omniverse Clouds API 的引入，开发人员只需连接互联网，就能将他们的应用程序和数据集直接传送到 Vision Pro 中，并进行完全基于 RTX 的实时物理渲染。