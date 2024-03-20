根据 Unity 发布的调查结果，超过六成（62%）的游戏工作室在其项目开发过程中会利用人工智能的辅助，这些工具通常被用于节省时间和提高效率。

2022 年，游戏制作的平均时间为 218 天，而现在则增加到了 304 天。然而，参与调查的工作室中有 71% 表示人工智能帮助他们提升了工作质量。动画角色是最常使用人工智能进行创作的部分，其次是协助编写代码。接下来是创建插图和关卡、编写脚本以及测试游戏。

根据 68% 的受访者反馈，使用人工智能的主要原因是减少制作原型的时间。2023 年，96% 的工作室在原型开发上花费的时间不到三个月，而一年前这一比例仅为 85%。另一个 AI 应用领域是世界构建，有 56% 的工作室使用 AI 进行这一部分的工作。在这些工作室中，有 64% 利用 AI 创建了非玩家角色（NPC）来填充游戏世界。

专注于 AI 领域的公司 Inworld 的报告证实了这一点。去年，该公司与微软达成合作协议，开始向开发者提供基于 AI 的工具。大约四分之三的开发者对 AI 创建的非玩家角色感到满意。Inworld 调查的开发者最常使用生成式 AI 来设计动画和纹理，其次是创建 NPC，有 40% 的工作室使用 AI 制作了 NPC 角色。

Unity 还指出了一些工作室不使用 AI 的原因。在对 AI 持犹豫态度的开发者中，有 43% 对新解决方案感兴趣，但没有时间去实施；24% 的开发者缺乏必要的技术知识。剩下的受访者要么不知道 AI 的能力，要么不知道它的用途。还有 3% 的开发者选择了“其他”选项，这可能与伦理方面的考量有关。

这项由 Unity 发布的研究于 2023 年进行，共有 300 名受访者参与，这项调查可能更针对使用 Unity 引擎的小型手游项目。

Unity 的研究显示，与最近游戏开发者大会（GDC）的一项开发者和其他行业人员调查相比，其得出的 AI 应用比例略高一些。GDC 的数据显示，只有 31% 的工作人员使用了生成式 AI 工具，其中 44% 应用于商业和金融领域。作家、艺术家和质量控制专员预测 AI 将对游戏行业产生负面影响，而从事商务、营销和编程工作的人员则持更加乐观的态度。

因此，人工智能已经在游戏行业被广泛应用，随着开发成本和时间的增加，其集成度只会越来越高，这也是行业大规模裁员的原因之一。

然而，Keywords 公司进行的一项实验表明，AI 也并不能完全取代人类。Keywords 的专家尝试仅使用 AI 工具开发一款 2D 游戏。他们研究了 400 多种工具，但最终不得不求助于 7 家工作室的资源，这证明了 AI 工具目前仍然只是帮助专业人士节省时间的工具。