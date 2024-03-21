首款基于PPE豪华纯电平台打造的量产车型奥迪Q6 e-tron全球首发，标志着四环品牌在加速向高端电动出行转型。这款纯电SUV生动诠释了“突破科技，启迪未来（Vorsprung durch Technik）”的品牌精神，不仅具有卓越的驾驶及充电性能，还具备更高的效率和更长的续航里程。奥迪Q6 e-tron延续经典奥迪SUV车型设计风格，并采用更为精致的e-tron家族设计语言。全新内饰设计理念和首次随新车型亮相的前瞻技术，共同开启了奥迪电动化出行的新篇章。

奥迪Q6 e-tron将经典的奥迪SUV车型设计风格与不断进化的e-tron专属设计语言相融合，重新定义豪华纯电设计美学。得益于PPE平台，奥迪Q6 e-tron拥有标准和谐的车身比例，长轴距与短前后悬的设计彰显Q系列标志性的力量感与动感外观，车身柔和的流线始终与切面和边缘呼应，即使在静止状态也能通过光影变化带来活力美感。直立的前脸采用全封闭的3D一体式进气格栅，其四周和侧进气口采用月光银或高光黑的饰板，展现出强烈的未来感，数字化日间行车灯处于较高的位置，彰显出奥迪Q6 e-tron鲜明而独特的个性。

车身上半部分的座舱结构低矮且富有张力，宛如雕塑大师精心雕琢的艺术品，逐渐倾斜的D柱优雅地融入力量感十足的车肩之中，D柱和车顶之间的开口让整车更显活力，也令座舱显得更加修长。贯穿式腰线凸显出“quattro blisters”经典轮拱宽体设计，进一步提升了奥迪Q6 e-tron的精致感和运动气息，体现了奥迪设计基因的核心，即“让技术直观可见”的哲学理念，车尾部融合运动优雅和阳刚力量之美，绵延的灯带赋予其独特的科技质感。

奥迪Q6 e-tron搭载开创性的第二代数字OLED尾灯技术，配备6个OLED面板，共计360个发光单元，可通过特定算法，每十毫秒生成一个新图像，使得奥迪Q6 e-tron展现出更加丰富的个性化互动能力。矩阵式LED大灯中焕新设计的数字式日间行车灯和第二代数字OLED尾灯共有八种数字灯光签名，用户可以通过多媒体交互系统（MMI）和myAudi App进行个性化选择。

通过第二代数字OLED尾灯，奥迪Q6 e-tron在拓展车辆功能和设计维度的同时，还提升了车辆驾驶的安全性。数字OLED尾灯首次实现了车辆与周围环境的通信交互（car-to-X车联网），在其他奥迪车型已有的车距警示功能的基础上，奥迪Q6 e-tron的尾灯新增交互灯功能，在常规尾灯图案之外，危急路况下可通过显示带有警告符号的特定静态尾灯样式，向其他道路使用者发出事故和故障预警。

归功于PPE平台电池、传动系统更紧凑的布局设计，奥迪Q6 e-tron拥有宽敞的内部空间，同时高度贴合日常使用场景，2,899毫米的轴距为第二排乘客提供了充足的腿部空间，后排还取消了中央通道，进一步提升了舒适性。后备箱容积为526升，充分满足日常所需，与此同时，后排座椅可支持40:20:40比例放倒，容积可扩展至1529升。此外，还提供64升前备箱储物空间，方便存放较小的旅行箱等物品。

奥迪Q6 e-tron的内饰以三维、高对比度的设计方案巧妙融合美学和人体工程学，创造出一个与驾乘者完美契合的三维空间架构，更加贴合用户需求。

柔和环抱式的设计从车门延伸到整个座舱再到中控台，营造出浑然一体、温馨惬意的空间感，奥迪MMI（多媒体交互系统）全景显示屏和MMI副驾驶显示屏共同组成醒目的“数字舞台”，座椅的颜色和高品质材料与内饰统一，其中部分材料由可回收材料制成。在内饰选材上，奥迪Q6 e-tron从功能性出发，针对不同区域采用了不同的材料，以满足不同需求，例如注重舒适性的区域采用了柔软的质感材料，而操控区域则采用了醒目的高光黑，以提高人车交互清晰度。

在PPE平台的赋能与全新E3 1.2电子架构的加持下，奥迪Q6 e-tron实现了全域800V、全域效能提升及全域智能控制，不仅提升了车辆在性能、续航里程、充电效率方面的表现，更将数字化体验提升至新高度。

奥迪Q6 e-tron搭载动力强劲、紧凑、高效的电机，以及全新研发的由12个模块、180个棱柱形电芯组成的锂离子电池（总容量达100千瓦时，净容量达94.9千瓦时），在WLTP标准下，可实现高达625公里的续航里程。

动力系统方面，奥迪Q6 e-tron的系统输出功率可达285kW，充分展现其运动性能；奥迪SQ6 e-tron在开启额外功能后，系统输出功率高达380kW。奥迪Q6 e-tron quattro的百公里加速为5.9秒，最高时速为210公里/小时；奥迪SQ6 e-tron的百公里加速仅需4.3秒，最高时速为230公里/小时。在800V高压平台下，奥迪Q6 e-tron最大充电功率可达270kW，可在短时间内完成充电。在理想条件下，从10%剩余电量充至80%仅需21分钟，充电10分钟可补能255公里续航。

基于全新的E3 1.2电子架构打造，奥迪Q6 e-tron配备全面互联的数字化内饰，包括全新一代增强现实抬头显示屏（AR head-up display）、全新开发的GUI（图形用户界面）、MMI全景显示屏和MMI副驾驶员显示屏、具有自学能力的奥迪语音助手、带有音域识别的3D声音等功能，为用户带来全新智能出行体验。车内搭载的信息娱乐系统、智能互联系统可无缝集成到用户的数字生态系统中，并通过OTA升级在整个汽车生命周期中持续更新，引领用户迈向数智出行新时代。

奥迪Q6 e-tron集合了奥迪品牌最前沿的电动化技术，生动诠释了“突破科技，启迪未来”的品牌精神，标志着四环品牌在加速向高端电动出行转型。面向中国市场，国产车型奥迪Q6L e-tron将在外观设计、空间、智能化、智能驾驶等领域进一步升级，并在长春奥迪一汽新能源工厂进行本土化生产，新工厂预计在2024年底竣工。全新奥迪Q6L e-tron将在2024年北京车展首次公开亮相，奥迪SQ6 e-tron计划以进口的形式于2026年上半年进入中国市场。