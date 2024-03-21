根据Canalys发布的报告，2023年第四季度，美国个人电脑（PC）(包含台式机、笔记本和工作站）出货量同比增长 3.3%，达到 1670 万台。消费市场受节日季推动，同比增长 15.1%。商用领域出货同比小幅下降2.2%，而教育领域降幅较大，同比下降13.4%。美国PC市场反弹信号，预示着市场在未来两年将迎来增长，2024年和2025年美国 PC 市场表现将呈现强劲态势。

Canalys分析师Greg Davis说：“消费市场PC出货已经连续二个季度表现最佳。整个季度促销期的延长和大幅折扣推动了相对强劲的季节性支出。在消费类电子产品的购买优先级长期处于较低位后，消费者对购买消费电子产品的意愿有所提升。虽然企业的PC采购仍然受到限制，但出货量下降的幅度有所收窄。随着 Windows 11 PC的更新、AI PC的推出以及新预算的制定，2024 年商用领域的发展前景良好，预计今明两年都将实现强劲增长。由于Emergency Connectivity Fund（ECF）将在夏季进行，预计 2024 年教育领域的需求也将保持健康。”

Canalys预计，2024年和2025年美国PC市场的同比增长将分别达到 7% 和 10%。

Davis补充说：“从2024年开始，更健康的宏观经济形势将支持PC需求的恢复。美国的通胀已经开始缓解，今年的利率可能会维持不变甚至下调。这个时机很关键，因为企业将寻求投资新的、更昂贵的AI设备，以支持业务运营。随着2024年市场上将出现各种设备和 CPU 厂商推出的产品，预计美国将引领AI PC的装机。”