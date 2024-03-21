在 AI 和大模型的加持下，企业的增长和创新模式正在发生改变，由此微软全球资深副总裁张祺博士提出“单人创业家（One-Person Entrepreneur）”理念。什么是单人创业家？如何成为效率提升25%的单人创业家？如何借助 AI，实现从思维到实践，全面突破职场天花板，创造效率增长奇迹？

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