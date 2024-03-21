动点出海获悉，马来西亚咖啡连锁品牌Koppiku已于近期获得了一笔250万美元规模的融资。

据了解，这笔融资由Vertex Ventures、Reshape Ventures、Antifragile Ventures等机构提供。融资后，有消息表示，Koppiku的估值已达到880万美元。

Koppiku成立于2023年7月，并于不久后在吉隆坡开设了其首家店铺（为流动车摊）。据悉，Koppiku的主打卖点为廉价，其咖啡的售价区间多为5（美式咖啡）到9.9（拿铁咖啡）林吉特（不含额外附加品，折合人民币约为7.5到14.8元），而这一定价通常会低于当地的其他竞品品牌——以ZUS Coffee为例，其美式和拿铁产品售价分别为1.47美元和2.33美元（约合10.5到16.7元）。

目前，Koppiku一共在吉隆坡和雪兰莪开设了4家店铺，并支持Grab、foodpanda、以及ShopeeFood的配送平台。

有数据指出，23年期间，马来西亚咖啡品牌店铺增加了超720家，使得其总数达到3330+家。数据预测，未来几年内，马来西亚咖啡店的市场份额有望以13%的复合年增长率继续增长，并在28年时达到6100家门店。