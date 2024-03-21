这是全新标致 E-5008 电动 SUV，标致称其为“唯一一款可为 7 名乘客提供居住空间的全电动 SUV”，电动续航里程可达 660 公里（410 英里）。

受益于STLA Medium平台和法国制造的电池，E-5008 满足了客户对大型 SUV 的需求，这些 SUV 具有自信的设计、温馨的内饰和高效的电动性能。

新款标致 E-5008 展示了 Stellantis STLA Medium 平台的灵活性，是首款受益于扩展配置的车型。2.90m的轴距特别宽大，显得非常宽敞，总长4.79m。

创新的 STLA Medium 平台旨在为客户最重要的标准提供同类产品中最好的服务：续航里程（最长 660 公里）、充电时间（30 分钟内 20% 至 80%）、驾驶乐趣、性能、效率和互联服务（行程规划、智能充电、车辆装载、“无线”更新）。

新款标致 E-5008 将在索肖工厂独家生产。它配备了法国超级工厂（Douvrin）生产的 ACC 电池。它受益于 ALLURE CARE 计划，保修期长达 8 年/160,000 公里。

新款标致 E-5008 将于 2024 年秋季上市。该系列将提供 Allure 和 GT 两个版本，并提供三个选装包以供轻松选择，以及三种电动机（210 马力、230 马力长续航和 320 马力）马力双电机四轮驱动）以及两个电气化动力系统，一个48V混合动力（136马力）和一个插电式混合动力（195马力）。

说到情感，新款 E-5008 毫不逊色。驾驶员是壮观的全景 i-Cockpit 的核心，而乘客则受益于卓越的内部空间和舒适度。

标致团队决定将 i-Cockpit 的三个基本元素中的两个结合在一起：平视显示器和大型中央触摸屏。这些现在集成到一个弧形全景屏幕中，并带有一个 21 英寸高清面板，从仪表板左侧延伸到中控台。

这款 21 英寸宽屏显示器采用最佳人体工程学设计，略微向驾驶员弯曲，同时保持乘客的完美触感。

在 E-5008 的 Allure 版本中，全新标致 i-Cockpit 标配单个支架上的两个 10 英寸数字面板，具有与 21 英寸面板相同的浮动效果。

新款 E-5008 提供一系列电动和电气化动力总成，不仅在续航里程方面，而且在为客户提供的选择方面，为该领域的性能树立了标杆。

新款 E-5008 从一开始就被设计为电动车型，拥有一系列零排放电机（WLTP 循环等待批准），电动续航里程为 500 至 660 公里，包括 AWD 双电机和长续航版本。

该系列永磁同步电机提供更大的功率和更高的效率。两轮驱动版本提供 157 kW（345 Nm）或 170 kW（345 Nm）的功率。2电机4轮驱动版本的总功率输出为237千瓦（前轮157千瓦，后轮80千瓦）。前置发动机可提供345牛米的扭矩345牛米，后置发动机可提供170牛米的扭矩。

由 NMC 化学成分（镍、锰和钴）组成的 400V 锂离子高压电池位于地板下方，为牵引电动机提供动力。

电池热管理采用冷却剂循环。这样可以实现超快速充电、优化电池寿命和更长的使用寿命。电池在 70% 充电容量下保修八年（或 16 万公里）。

左后翼子上的充电插座提供模式 2/3 (AC) 和模式 4 (DC) 连接。车载充电器提供两种类型的交流充电，满足所有客户用途和充电解决方案，标配11kW三相充电器，可选配22kW三相充电器。

对于直流充电，通过增压器，新型 E-5008 的模式 4 插头可接受高达 160 kW 的功率。只需 10 分钟即可恢复 100 公里的续航里程，并在 30 分钟内将电量从 20% 充电至 80%。