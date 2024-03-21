红旗EH7正式上市，新车共推出5款车型，售价22.98-30.98万元。该车基于全新的FMEs“旗帜”超级架构所打造，是红旗品牌电动化转型的战略车型。车身尺寸方面，新车长宽高分别为4980/1915/1490mm，轴距3000mm，定位为一款中大型轿车；顶配车型配备了来自倍耐力P ZERO系列轮胎，并搭配brembo四活塞前卡钳，百公里制动成绩为35.3m。

新车配备了6英寸+15.5英寸的曲面双联屏幕，拥有骁龙8155芯片，操作流畅度有一定保障。另外，高配车型上还配备了AR HUD抬头显示系统。 语音控制配备了心有灵犀语音交互2.0，具有主副驾双音区免唤醒、20秒连续对话。其采用科大讯飞最新的SmartTTS，通过深度学习技术，可实现清晰、自然、情感化的语音合成效果，支持8大行车场景，覆盖8 3项车辆控制功能，可支持兴趣爱好、知识互动、情绪反馈等交互语音。

动力方面，后驱版本电机最大功率253kW，最大扭矩450Nm。四驱版车型电机总功率455kW，总扭矩756Nm，顶配版本的百公里加速可达3.5s，非常强悍。顶配车型上还配备了CDC悬架阻尼可变减震器，增加了悬架运动、舒适、均衡及定义风格。续航方面，CLTC续航里程最大可以达到820公里。充电5分钟，最快可以补能215公里。据官方介绍，最快将于4月份像市场推出换电体系，无合作均自研技术。