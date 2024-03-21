根据Sensor Tower发布的商店情报数据，2024年2月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜Top 100，合计吸金20.3亿美元，占本期全球Top 100手游发行商收入38.9%。

以下为详细内容：

2月正值春节档，加上近期多家中国厂商在国内和海外市场成功推出爆款新品，本期头部中国手游厂商的总收入比1月份提升了3.6%。Sensor Tower商店情报平台显示，2024年2月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜Top 100，合计吸金20.3亿美元，占本期全球Top 100手游发行商收入38.9%。

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入 Top 30

得益于《蛋仔派对》、《第五人格》和《巅峰极速》等多款产品的卓越表现，2月网易移动游戏收入环比增长19.2%。其中，《蛋仔派对》在2月初推出春节版本以及《熊出没》联动，使得游戏收入近乎翻倍。《第五人格》则在2月下旬与《非人哉》联动，推出“非人的庄园探险“，本期国服版本收入环比激增186%，回归国内iOS手游畅销榜第17名。

随着2.0版本「假如在午夜入梦」上线，以及新角色黑天鹅和花火相继推出，《崩坏：星穹铁道》2月收入环比激增76%，重回全球手游畅销榜前十，发行商米哈游移动端收入相应增长20%。

点点互动《寒霜启示录》(Whiteout Survival) 在成功蝉联出海手游收入冠军的同时，2月收入环比增长5%，再创新高。美国是该游戏最大的市场，贡献了33%的收入。《寒霜启示录》的成功得益于独特的冰雪题材和玩法融合，但也离不开大规模广告投放的支持。Sensor Tower数据显示，过去一年该游戏在美国社交平台的投放额已超过1300万美元。

近期以黑马之姿突围海外市场的4X策略手游《Last War:Survival Game》，在1月收入环比增长169%的基础上，本期进一步提升67%，位列全球手游畅销榜第12名。发行商FirstFun排名前进五位，来到收入榜第5名。

韩国和美国是《Last War:Survival Game》收入最高的两大市场，分别贡献了29.7%和28%的收入。Sensor Tower受众洞察数据显示，在韩国市场，该游戏的女性玩家占比为38%，略高于美国市场(30.7%)。同时，该游戏在韩国市场的玩家与模拟手游《Eatventure》、《超能世界》有较高重合度，在美国市场则与voodoo《Mob Control》、Homa《Weapon Master》有较高的重合度。尽管两个市场的用户画像存在一些差异，但可以看出该游戏通过副玩法融合及广告投放，成功获取了休闲类玩家的关注，化解SLG手游用户引入困难的瓶颈，并通过成熟的游戏系统获得玩家付费，将SLG手游商业化带上一个全新的高度。

在1月超越一众本土RPG大作，登顶韩国手游畅销榜之后，Joy Net 冒险闯关手游《菇勇者传说》2月延续卓越的营收表现和90%以上的好评(4星及5星)，蝉联当地手游畅销榜冠军。与此同时，该游戏在2月下旬登录日本市场之后，迅速跻身当地手游畅销榜前五。凭借这款游戏的突出表现，Joy Net 成功跻身本期发行商收入排行榜第8名。

恋爱互动手游《恋与深空》于2月5日推出「无人知晓时」限时活动，使得发行商叠纸网络日流水和月收入均迎来新高，相较1月增长78.3%，排名前进14位，首次入围发行商排行榜前十。《恋与深空》不仅是本期全球收入最高的互动故事手游，也带动整个品类刷新2020年5月的收入纪录，是近年来最成功的女性向手游。

柠檬微趣旗下《Gossip Harbor® 绯闻港口》和《Seaside Escape 漫游小镇》等合并手游收入全线增长，使得发行商2月收入环比增长23%，再创新高。自2023年11月超越Metacore Games以来，柠檬微趣已连续4个月稳居全球合并手游发行商收入冠军宝座。

Sensor Tower的受众洞察数据显示，在柠檬微趣收入最高的美国市场，约有23%的《绯闻港口》玩家同时玩《漫游小镇》，但这两款游戏的玩家画像仍存在一些差异。这两款游戏女性玩家的占比都超过60%，但《绯闻港口》的玩家略为年轻，24岁以下的占比达到24%，这些玩家观看Instagram广告的占比更高，达到17%，经常点快餐和使用Venmo等小额支付。《漫游小镇》玩家在35岁和44岁之间的占比达到20%，观看TikTok广告的占比为18%，且经常使用分期或延期付款。通过产品差异化迎合不同的玩家群体，柠檬微趣赢得比其他合并手游厂商更多的市场机会，成功领跑该赛道。

心动网络于1月底推出的冒险放置手游《出发吧麦芬》本期成功登顶中国香港手游畅销榜，位列中国台湾手游畅销榜第3名，使得发行商收入环比增长60%，排名前进5位至榜单第22名。

江娱互动冒险RPG新游《TopHeroes》在海外市场推出后，收入稳步提升，带动发行商2月收入环比增长20%，排名前进9位至第19名。

修仙模拟经营手游《最强祖师》于2月初上市并位列本期中国iOS手游畅销榜第25名，使得发行商星嘉游戏成功跻身全球手游发行商收入榜Top 100。

榜单之外，入围全球收入Top 100的中国手游发行商依次是Hortor Games、鹰角网络、冰川网络、雅乐科技、智明星通、星嘉游戏 和 乐逗游戏 共37家厂商。

中国 App Store 手游收入 Top 20

随着龙年套装、宾利新春车皮等海量内容在春节期间上线，《和平精英》2月收入环比增长72%，重回榜单第2名。

春节和情人节期间，《英雄联盟手游》推出新春限定皮肤、情人节皮肤限时返场等丰富活动，游戏收入环比提升55%，位列榜单第3名。

《暗区突围》在2月23日推出首个军武国潮战术套装，当天游戏荣登中国iPhone手游畅销榜第5名，2月游戏收入环比激增90%，是2022年7月公测以来的最高收入纪录，跻身榜单第18名。