深蓝G318是深蓝品牌的特别序列，车型定位轻越野SUV。但是依旧拥有年轻、科技两个深蓝的品牌标签。外观方面，整车采用了赛博金属设计风格，尤其是前脸的无格栅赛博金属面甲，既能彰显新能源车型的身份，同时金属风格的设计也显得很有科技感。此外，新车还提供亚拉白、林芝墨、墨脱灰、峡谷黑、亚丁蓝、塔公绿以及贡嘎银7种外观颜色。

车身侧面来看，可以看到相比市面上主流的方盒子车型，车顶做了向下倾斜的处理，也做出了一些差异化。同时，深蓝G318根据车型配置一共提供三种不同的轮圈，一种是18英寸六辐样式，一种是18英寸五辐样式，而另外一种就是20英寸六辐轮圈，满足不同场景的使用需求。车身尺寸方面，5010/1985/1960mm，轴距2880mm，定位中大型SUV。

内饰方面，新车也是采用了当下流行的极简科技设计，仪表盘和14.6英寸多媒体屏幕都做了内嵌式处理，两侧还有突显硬派元素的粗壮拉手，整体营造的风格还是非常硬朗的。材质用料方面，车内大量采用软质、皮质材料，并且还提供密林黑、冰川蓝以及圣湖绿三种配色，配合车内的多色氛围灯，整体营造的品质感还是相当出色的。 动力方面，深蓝G318将搭载全新深蓝超级增程系统，增程器为新蓝鲸混动专用发动机，排量为1.5T，发其拥有500bar的超高压燃油喷射系统、1.45行程缸径比以及150mJ高能点火技术，量产热效率达到了44.28%。电驱系统方面，新车系统总功率达到316kW，0-100kkm/h加速仅为6.3s。