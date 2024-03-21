汽车巨头Stellantis正在增持总部位于加州的电动垂直起降 (eVTOL) 公司Archer Aviation的股份。两家公司均宣布，Stellantis 最近完成了一系列公开市场购买，购买了约 830 万股 Archer 股票，这表明 Stellantis 对 Archer于 2025 年开始将eVTOL飞机推向市场的计划继续充满信心。

Stellantis 增加了对 Archer 的投资，此前首席执行官 Carlos Tavares 最近访问了 Archer 位于加利福尼亚州圣克拉拉的总部和制造工厂。

2023年1月，Stellantis宣布其目标是Stellantis作为其独家合同制造商批量生产Archer的Midnight飞机，从而帮助Archer避免数亿美元的支出，从而加强其商业化之路。Archer 在佐治亚州的大批量生产工厂的第一阶段建设仍按计划于今年晚些时候完成。第一阶段占地约 100 英亩，占地约 350,000 平方英尺，旨在支持每年生产多达 650 架飞机，这将使其成为飞机行业产量最大的制造设施之一。

Archer 的 Midnight 飞机设计安全、可持续、安静，可搭载四名乘客和一名飞行员。Midnight 针对约 20-50 英里的连续短途旅行进行了优化，其间充电时间约为 10 分钟。

Stellantis 首席执行官卡洛斯·塔瓦雷斯 (Carlos Tavares) 表示：“Archer 已成为航空电气化领域的市场领导者，我们相信，我们可以共同迎来下一次运输革命。” “Stellantis 最近的这一举动表明了我们对 Archer 团队的信心，以及我们通过深度合作所取得的第一手进展。”

Archer 创始人兼首席执行官 Adam Goldstein 表示：“我们正处于改变世界在天空中移动方式的风口浪尖。” “Archer 和 Stellantis 正在并肩工作，以实现千载难逢的机会，重新定义城市交通，为世界城市和我们的股东带来巨大价值。”

自 2020 年以来， Stellantis 通过各种合作举措成为 Archer 的战略合作伙伴 ，并自 2021 年起作为投资者。在此期间，Archer 充分利用 Stellantis 深厚的制造、供应链和设计专业知识，与 Archer 的设计、开发、并将其 eVTOL 飞机商业化。