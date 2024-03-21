大众汽车希望在以色列科技初创公司 Mobileye 的帮助下，成为第一家将 4 级自动驾驶班车投入量产的汽车制造商。该车辆将使用 ID.Buzz 作为基础，而 Mobileye 将提供软件和硬件。“让自动驾驶班车大量上路需要强大的合作伙伴的合作，”大众汽车自动驾驶部门负责人克里斯蒂安·森格(Christian Senger)表示。“我们正在开发第一辆完全自主的大规模生产车辆，使用 Mobileye 的数字驱动器。”

自动驾驶系统将包括 13 个摄像头、9 个激光雷达传感器、5 个雷达单元和两台独立的高性能计算机。该车辆将能够随时形成周围环境的 360 度图像，这是此类自动驾驶车辆的标准做法。

该系统将始终连接到互联网，以使用来自其他道路使用者的群体数据，并跟踪其视野之外发生的情况。也就是说，身份证。正如其名称所示，Buzz AD 将仅在某些地理区域（例如城市）内运行，使其成为 4 级自治系统，而不是无限制的 5 级系统。

大众汽车预计 ID. Buzz AD 将于 2026 年开始在道路上使用。不过，该技术将在整个大众集团使用。该汽车制造商表示，电动小型货车使用的模块也将用于其他车型的 2+ 级及以上自动驾驶系统，有助于扩大技术规模并降低成本。

大众希望它的ID。Buzz AD 将由拼车公司使用，并补充说该技术可能对目前面临司机短缺的送货公司有用。这家德国汽车制造商补充说，它还致力于为货运公司开发自主解决方案。

大众汽车一直致力于开发自动驾驶 ID。Buzz 自 2021 年起就开始使用，并表示刚刚在德国和美国完成了广泛的测试计划。