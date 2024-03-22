当地时间 3 月 21 日，美国司法部和 16 个州以及地区检察长总长联手，对苹果公司提起反垄断诉讼，指控其非法垄断智能手机市场。

作为对美国司法部诉讼回应的一部分，苹果向 9to5mac 确认：他们曾经花了三年的时间来开发一款适用于安卓平台的 Apple Watch 智能手表，但最终还是放弃了这个想法。

在美国司法部的诉讼中，他们正是将 Apple Watch 作为证据之一来证明苹果具有垄断性地位：

苹果的 Apple Watch 目前仅兼容 iPhone 手机。因此，如果苹果能够引导用户购买 Apple Watch，那么用户后续再想换其他品牌的智能手机就会更贵更麻烦，因为这样一来他们就需要放弃价格不菲的 Apple Watch 并购买一款新的、能兼容安卓系统的智能手表。

作为对司法部的回应，苹果首次确认他们曾经认真考虑过为安卓系统引入 Apple Watch 支持，但苹果表示：经过三年的探索后发现，由于技术限制，他们无法打造出一款支持安卓系统的 Apple Watch。

这与彭博社 Mark Gurman 去年的报道一致，Gurman 此前讨论过苹果试图将 Apple Watch 引入安卓平台的计划，但他认为其中更多的是包括一些“商业考量”而非技术问题。