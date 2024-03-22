埃隆·马斯克近日公布了 Neuralink 的下一代产品——Blindsight（意为“盲视”）。正如产品名称所暗示的那样，这款设备将用于恢复或重建视力。

马斯克表示：“需要指出的是，Blindsight 植入装置已经在猴子身上成功应用。最初的清晰度可能较低，类似早期红白游戏机的样子。但最终可能会超越正常人类视力！” 他还强调，目前为止没有猴子因植入 Neuralink 设备而死亡或遭受严重伤害。

几年前，马斯克就曾表示 Neuralink 可以帮助盲人恢复视力，并对这项技术充满信心。“我们想要读取大脑信号，并向大脑发送信号。最终实现读取和写入整个大脑的信息，甚至帮助脊髓或颈椎损伤者与神经系统其他部分进行交流。” 马斯克在 2022 年的 Neuralink 展示活动中说道，“在人体应用方面，我们将首先聚焦于恢复视力领域。值得注意的是，即使是从未拥有过视力的先天盲人，我们相信也可以帮助他们重见光明。因为视觉皮层仍然存在，即使他们从未见过东西，我们相信他们最终能够获得视觉能力。”

2023 年 11 月马斯克曾透露 Neuralink 正在研发视觉芯片，但还需要数年时间才能投入使用。当时，该公司正致力于获得人体试验的监管许可。

值得一提的是，Neuralink 公司已经成功将 Telepathy 设备植入首位人类患者体内，并对受试者的近况进行了直播，表示这位四肢瘫痪的男子已经能够通过意念玩游戏，例如《文明》，还有国际象棋。