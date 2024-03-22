蔚来首座高速光储充放一体换电站在G50沪渝高速枝江西服务区正式投入运营。该换电站采用蔚来自研的HPC双向大功率液冷电源模块，峰值效率达98.2%，充放电功率62.5kW，可大幅提升换电站内电池充放电效。

同时新的换电站还能实现换电站与电网双向互动，让换电站不仅可以给车辆提供换电服务，还能响应电网调度指令，对电网反向放电，使换电站能更好地发挥其储能特性，进一步提升电网的稳定性，改善本地清洁能源随机性、波动性的弱点，促进有序消纳。该站还接入了服务区内光伏系统，每日可消纳1300度以上光伏绿电。

蔚来首座高速光储充放一体换电站由蔚来与湖北楚天高速合作共建，是蔚来在推动车网互动规模化发展的又一具体实践，也将助力能源绿色低碳转型，助推电动汽车充换电基础设施和新型电力系统的协同发展。

在3月14日的蔚来电池战略沟通会上，蔚来董事长李斌透露，截至当日蔚来已布局2382座换电站，21652根蔚来公共充电桩。2024年，蔚来在补能网络的布局再接再厉，计划年底累计建成3310+座换电站、41000+根充电桩。据悉，今年4月份，蔚来将布局第四代换电站，新建的第四代换电站将可以同时服务于蔚来、乐道以及合作车企的换电车型。