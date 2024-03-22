首次采用圆表设计，蓝宝石水晶表镜打造典雅质感

作为系列产品的首款圆表，OPPO Watch X 采用坚韧通透的蓝宝石水晶表镜，通过钻石磨具打磨千次以上形成一块完美的微弧镜面，让曲面和直面融为一体，将光影质感表现到了极致。配色的灵感则源于自然，千帆蔚蓝、星夜飞行、大漠银月三款配色分别取自海洋、星辰和沙漠，并以蓝白撞色双时区刻度、星轨年轮设计、细腻皮纹触感等精湛细节打造不同气质。

为打造能经受极端场景考验的可靠品质，OPPO Watch X 的表身采用一体锻压精钢材质，并对每一个按键、每一个开孔都进行特殊加强。这款手表还通过了16项严苛的军规测试，在户外高温、严寒、水浸、跌落冲击等恶劣环境下，都能够成为你可靠的伴侣。

双频GPS搭配专业领跑模式，高效达成锻炼目标

OPPO Watch X 升级支持双频GPS，并采用了全新GPS天线设计，在佩戴时信号增益提升400%，定位精度提升20%，并通过算法提供智能轨迹补全，确保运动轨迹始终准确连贯。运动心率方面，为了应对跑步时手臂晃动、皮肤汗液对心率监测的影响，OPPO利用海量数据训练的AI算法，对运动场景进行数据噪声抑制和信号质量增强，在各个跑步场景准确率均达到了95%以上（15BPM以内误差）。

此次OPPO Watch X 还带来了专业领跑模式，让用户跑前设定目标配速和距离，并在运动过程中自动显示与配速员的距离，帮助用户实时掌握节奏、合理分配体力。同时，手表还能实时显示你的跑姿数据，帮助你及时修正自己的跑步姿势，减少受伤的风险。此外，全新的减脂跑模式下，手表会实时关注心率变化，引导用户将心率稳定在减脂区间，并在运动结束后提供减脂建议，最大化提升减脂收益。

为帮助跑者达成长期运动目标，OPPO Watch X 在跑步完成后会从减脂、健康、表现三个维度提供综合评估，总结出你近期能力趋势变化，帮助跑者做更有针对性的训练。为了带给用户更专业的运动指导，OPPO Watch X 内置亚洲200米纪录保持者谢震业、2022杭州亚运会马拉松冠军何杰两位专业级冠军教练课程，助力用户高效提升运动效率。

顶级传感器加持，软硬件结合助力精准健康监测

OPPO Watch X 搭载了旗舰级别的8通道心率和16通道血氧传感器，采用了全新光学结构设计，让有效感光面积提升了40%以上，使手表能够捕捉更多高质量的信号，从源头上提升数据准确率。同时，OPPO 健康实验室建立业内首个数字手腕数据模型库，仿真模拟不同生理状态下的血液循环以及组织光学特性，有效降低了在不同肤色和手腕状态下的监测误差。此外，OPPO 还建立健康大数据库，以大量真实测试数据和行业前沿课题研究，持续助力提升健康监测的准确性。

OPPO高度关注用户的睡眠健康，全新健康智眼2.0带来熬夜风险评估功能，通过多项心率和呼吸指标，为用户评估偶发和长期熬夜健康风险。同时，主动引导用户标记睡眠行为标签，循序渐进促进养成良好习惯。此外，OPPO手表的鼾症风险评估功能，在常规睡眠数据监测基础上，还能结合睡眠呼吸特征变化以及鼾声信息，通过AI算法识别鼾症风险等级，监测数据对比医学金标仪器准确率达到了93.9%。

为了帮助1.4亿“糖友”解决控糖难题，OPPO Watch X 支持市面上主流动态血糖仪品牌的直连，在表盘上就能实时查看血糖数值，血糖异常时也会及时推送提醒。同时，手表还支持家人数据健康共享、跌倒提醒，让你可以随时随地关怀家人。

坚持全智能路线，打造更丰富的腕上体验

相比大部分手表采用的RTOS系统，OPPO 四年坚持做全智能手表，充分发挥安卓系统的智能化优势，更快更深度地与各个应用合作伙伴适配。OPPO Watch X 首次深度适配专业户外平台“两步路”，在手表上实现了轨迹导航、偏航提醒、轨迹叠加等常用功能。还支持超过3500万条户外徒步路线，可以从手机一键导入，实现了行业最便捷体验，并且支持海拔趋势显示，让爬升下降心中都有数。

车联方面，OPPO Watch 系列支持理想汽车系统级无感车钥匙，稳定连接不断联，依旧是适配新能源汽车品牌最多的安卓智能手表。此外，OPPO Watch X还支持手势操控功能，轻松握拳2次，即可实现接听/挂断/静音电话、推迟闹钟、打开应用、切歌等功能，在开车、就餐、下厨等不便场景，也能从容应对。

3月29日全面开售，参与预订享立减100元优惠

以全智能引领大众运动，OPPO Watch X 整合一众顶尖旗舰配置，蓝宝石水晶表镜、精钢一体表身、顶级健康传感器、双频GPS、专业领跑功能，每一项都是全新体验。售价方面，OPPO Watch X 星夜飞行2299元，大漠银月2399元、千帆蔚蓝2499元。目前，全系产品已开启首发预订活动，参与用户享受立减 100 元优惠，并将于3月29日10点在各大电商平台以及线下OPPO门店同步开售，敬请关注！