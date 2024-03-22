当地时间 3 月 21 日，美国司法部和 16 个州以及地区检察长总长联手，对苹果公司提起反垄断诉讼，指控其非法垄断智能手机市场。

美国司法部表示其目标是“让智能手机市场摆脱苹果的反竞争和排他行为，恢复良性竞争”，但苹果则持有不同看法，他们认为该诉讼的目的是将 iPhone 变成安卓手机。

苹果代表表示，司法部诉讼本质上是为了让 iPhone 的外观和操作方式像安卓设备一样，此举反而才会实际损害竞争。

苹果辩称：将更多类似安卓的功能引入 iPhone 实际上会削弱消费者的选择权。苹果还试图引导舆论，称 iPhone 的优势之一在于其隐私和安全性，若司法部胜诉，苹果将不得不在这方面作出重大让步。

根据反垄断诉讼内容，美国司法部和各州认为，苹果通过各种手段抬高价格，损害消费者和开发者利益，并变相锁死用户使其更依赖 iPhone 手机。美国司法部在新闻稿中称，苹果“选择性地”对开发者施加合同限制，并限制用户访问手机的某些关键功能。

美国司法部在新闻稿中写道：“苹果行使其垄断权，从消费者、开发者、内容创作者、艺术家、出版商、小企业和商家等那里榨取更多的钱。”

美国政府指控苹果通过各种手段非法维持其垄断地位，这些手段包括：