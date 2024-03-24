在德国，梅赛德斯-迈巴赫 EQS 680 SUV的基本价格为 200,634 欧元。该车型基于梅赛德斯-奔驰品牌下著名的 EQS SUV 打造，但旨在将技术与迈巴赫的独特性相结合。

首款电动迈巴赫在车身底部配备了与 EQE 相同的电池，可用电量为 107.8 kWh。这足以满足长达 612 公里的 WLTP 续航里程。迈巴赫的驱动输出为484千瓦，而梅赛德斯-奔驰EQS SUV 580 4MATIC的最大输出为400千瓦。配备该驱动系统的 EQS SUV 在梅赛德斯配置器中列出，起价为 147,922.95 欧元；后轮驱动（如 EQS SUV 450+），该车型系列售价 110,800.90 欧元起。

只需支付近 50,000 欧元的附加费，客户即可获得 84 kW 的额外功率和更多功能（包括迈巴赫标配的可选 22 kW 交流充电器）、更多舒适度（例如出厂时带有通风、按摩功能和功能的“行政”后排座椅）。颈部和肩部加热）和可选的“头等舱后排”套件，提供更多的奢华。

制造商强调“优雅的设计，具有迈巴赫标志或迈巴赫散热器格栅等惯用元素”，“品牌典型的双色油漆及其细条纹”，可供选择（并需额外付费），以及内饰，“设计得像一个优雅的休息室，为所有感官提供全面的舒适体验。”