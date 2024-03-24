台湾电源管理公司台达电子推出 500kW 直流超快电动车充电器 UFC 500。设计用于在 2 小时内以 460 kW 功率为一辆大电池容量的重型电动汽车（电动卡车/电动巴士）充电，平均而言，可实现全天运营的行驶里程。在公共充电应用中，同时充电两辆现代电动汽车可以获得每辆高达 250 kW 的充电功率，从最终用户的角度来看，这是最具吸引力的充电服务。除了重型车辆外，UFC 500 还适用于各种乘用电动汽车以及车队、仓库、物流、工业和公共充电设施中的充电应用。

UFC 500 的尖端功率模块采用碳化硅 (SiC) 半导体技术（硅和碳的化合物），以确保较高的整体转换效率。台达获得专利的内部电路拓扑结构使电源模块紧凑、轻便，即使是一名维护技术人员也能轻松操作。该技术带来的优势相结合，确保 UFC 500 具有相对较小的体积和较小的占地面积。

UFC 500 专为完整的系统集成而设计（包括网络连接、向后兼容性和能源管理），简化了设置和管理，被证明是一项持久的长期投资。其坚固耐用的全天候外观设计符合 IP55 和 IK10 标准，即使在最苛刻的条件下也能确保可靠性和高服务可用性。

为了增加便利性，UFC 500 配备了先进的电缆管理解决方案。移动臂安装在充电站顶部，可防止损坏并增强实用性，可将充电电缆的覆盖范围延长至四米。此外，集成的信用卡支付解决方案有利于运营商轻松部署，同时为最终用户提供便捷的支付选择。

为了应对电网压力挑战，UFC 500 与 DeltaGrid EVM 无缝集成。该系统可以对电动汽车充电器进行分组、优先级、调度和充电功率的可配置限制，并利用分时电价套利。DeltaGrid EVM 专为支持 CPO 的节能战略而设计，可通过调峰帮助减少站点的碳足迹和运营成本。DeltaGrid EVM 为电动汽车充电基础设施提供独特的管理功能，防止过载并确保不会产生合同要求罚款。此功能使 CPO 能够在不影响电网完整性的情况下提供高性能电动汽车充电。UFC 500 还兼容台达的可再生能源和储能解决方案。

台达欧洲、中东和非洲电动交通与智能能源解决方案副总裁 Vincent Lin表示：“UFC 500 提供超快充电能力，并通过与我们自己的电动汽车充电管理系统 DeltaGrid EVM 和储能解决方案集成，显着减轻了对电动汽车的压力。网格。这种强大的组合体现了电动汽车充电和智能能源管理解决方案的完美融合，在性能和效率方面表现出色，可以满足 CPO 当前和未来的充电需求。”