雷克萨斯携最新作品登场：LY 680 游艇。它就像 LY 650 的更酷、更精致的兄弟姐妹，刚刚从地中海度假回来，现在拥有扩大的飞桥和游泳平台。重新设计后，游艇的长度现在延长至 20.66 m（67 英尺 9.4 英寸），而其前身的占地面积为 19.94 m（65 英尺 5 英寸）。LY 680 由双沃尔沃遍达 IPS 发动机提供动力，有两种输出可供选择：每个装置 1,050 马力或 1,350 马力，或组合起来高达 2,700 马力。雷克萨斯宣称 LY 680 具有“稳定的操控性、出色的乘坐舒适性和安静性”，所有这些都符合该尺寸船舶的标准。

飞桥已延长了 1,400 毫米（55 英寸），为放松和活动提供了充足的空间，包括宽敞的休闲沙发和烧烤架。

此外，后部的游泳平台加长了 700 毫米（27.6 英寸），以便更轻松地停放船只，并为海洋潜水提供更多空间。

重新设计后，游艇的长度现在延长至 20.66 m（67 英尺 9.4 英寸），而其前身的占地面积为 19.94 m（65 英尺 5 英寸）。LY 680 由双沃尔沃遍达 IPS 发动机提供动力，有两种输出可供选择：每个装置 1,050 马力或 1,350 马力，或组合起来高达 2,700 马力。雷克萨斯宣称 LY 680 具有“稳定的操控性、出色的乘坐舒适性和安静性”，所有这些都符合该尺寸船舶的标准。

宽敞豪华的内饰保持不变，主层设有厨房和舒适的休息区。我们还可以看到下面的主卧室和另一个客厅。总共有三个房间和最多六张床位。雷克萨斯表示，这艘豪华游艇应该给人一种“海中的藏身处，为挑剔的客户提供一个可以感到自由和轻松的空间”的感觉。