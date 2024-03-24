科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.03.18-2024.03.24）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

如果你在本周有访问过SG Bike的官网上，一定会被其首页弹出的“告别声明”弹窗所吸引。

在这个弹窗中，SG Bike表示，该平台将会于今年4月30号停止运营。并且在此之前，用户可以继续使用现有的钱包余额，或者将其转移到其当地竞争对手Anywheel上。此外，在隶属于Anywheel网站的相关跳转页面中，该平台表示，SG Bike选择不续约共享单车执照的原因是由于“业务方向的战略转移”。至此，那个曾收购摩拜单车新加坡业务的SG Bike也即将迎来故事的结局。

SG Bike于2017年展开运营，至今已有近七年的历史。在这段说长不长说短不短的时间内，它既见证了新加坡共享出行行业的兴起，也曾目送过对手ofo和oBike的突然离别。值得一提的是，2019年时，SG Bike曾斥资250万新元收购了摩拜单车在新加坡地区的业务（包含其当地运营牌照和车队），而在完成这笔交易后，SG Bike旗下的单车数量也达到了2.5万辆之多。但在之后随着疫情的到来，这份剧本并没有走向它所展望的高光时刻。

有数据指出，尽管SG Bike从疫情中艰难走了过来，在此期间（20年至22年），该公司一直处于亏损状态，其22年财年的亏损额达到550万美元。另一方面，在营收压力之下，尽管SG Bike旗下一度拥有过庞大的车队，在时间指针指向24年的现在，据统计，截至今年1月，在新加坡获得一级经营执照的三大共享单车品牌Anywheel、HelloRide、SG Bike共计拥有的共享单车数量也只约为4.15万辆——其中，SG Bike的单车数量更是只有1500辆。

回到本次SG Bike的告别，两家平台（SG Bike和Anywheel）都未透露这一“转移”将会转向何处。不过，可以确认的是，接下来，新加坡的共享单车领域中，将会是小绿车（Anywheel）和小蓝车（HelloRide，哈啰单车旗下子品牌）的战场。

产业&动态

面对100个小目标的“电动剧本”，越南首富又开了一家充电站公司：动点出海获悉，越南超级巨头Vingroup掌门人、VinFast创始人兼首席执行官Phạm Nhật Vượng（音译为“范日旺”，曾在15年时以24.3万亿越南盾身家成为越南首富，并维持这一身份至今）已于近日在当地创立了一家名为V-Green的充电站公司。根据声明，V-Green身上将承载起双重使命，即：投资开发充电基础设施系统并优先支持VinFast车辆，以及推动提升越南的电动汽车充电站密度。

新加坡国立大学将投资2000万新元支持深科技创新创业：动点出海获悉，新加坡国立大学 (NUS) 旗下创业机构NUS Enterprise已于近期推出了一支2000万新元规模的基金，以推动发展当地的深科技创新和风投生态。根据声明，这一策略重点将聚焦于把先进研究扩大到实际应用层面，并主要关注气候变化和粮食安全等全球问题方面的技术解决方案。

小鹏汽车宣布进军马来西亚市场：据悉，新能源品牌小鹏汽车已于近期宣布将进军马来西亚市场，并已任命当地上市公司Bermaz Auto Bhd为其经销商。据了解，其首款车型预计最快年内就能在马来西亚问世。值得一提的是，有消息透露称，Bermaz计划将小鹏G6当作其主打车型。

华为同新加坡陆交局子公司EVe展开合作：本周一，华为同新加坡陆路交通管理局旗下全资子公司EVe签署了一份谅解备忘录，以促进双方在多个关键领域的合作、满足新加坡日益增长的电动汽车充电需求。这包括分享电动汽车充电桩的市场信息和技术进步、探索全液冷超快充电器的概念验证项目以及开发包括太阳能光伏技术和储能系统在内的集成解决方案。据悉，就超快充项目而言，这一计划有望在今年三季度时进入当地。

TikTok在新加坡推出TikTok Shop Mall：据悉，TikTok旗下电商平台TikTok Shop已于近日在新加坡推出了专门针对品牌旗舰店和授权在线零售店的特邀渠道TikTok Shop Mall。TikTok在一份声明中表示，通过TikTok Shop Mall，TikTok Shop旨在进一步增强新加坡购物者的体验，为其提供精选的本地和国际品牌，并保证100%正品&原创产品、可靠的客户服务、和专属福利。据悉，通过TikTok Shop Mall，消费者可以享受正品保证、15天无忧退货或退款政策以及免费送货。

新加坡共享单车公司SG Bike停止运营：据悉，新加坡共享单车公司SG Bike已于近日表示将于4月30日停止运营。该公司称，由于业务方向的战略转变，已决定不再续签运营许可证。目前，SG Bike已停止新用户注册和充值服务。此外，SG Bike还宣布，已经与其当地竞争对手Anywheel达成一项协议，使得SG Bike 用户可以将其现有积分转换为在Anywheel应用程序中使用。

投融资

咖啡连锁品牌Koppiku获得250万美元融资：Koppiku成立于2023年7月，并于不久后在吉隆坡开设了其首家店铺（为流动车摊）。据悉，Koppiku的主打卖点为廉价，其咖啡的售价区间多为5（美式咖啡）到9.9（拿铁咖啡）林吉特（不含额外附加品，折合人民币约为7.5到14.8元），而这一定价通常会低于当地的其他竞品品牌——以ZUS Coffee为例，其美式和拿铁产品售价分别为1.47美元和2.33美元（约合10.5到16.7元）。

汇丰银行计划向Akulaku提供1亿美元债务融资：据外媒援引路透社报道指出，总部位于印尼的金融科技独角兽Akulaku已获得了汇丰银行高达1亿美元的债务融资承诺。据悉，这一资金计划用于偿还Akulaku当前的部分债务。汇丰银行（新加坡）在新闻稿中表示，这笔交易彰显了其对支持新经济业务的决心。