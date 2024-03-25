概要：

Motability Operations 是一家为英国残疾人提供改变生活的移动计划的商业组织，该组织推出了 eVITA，这是一种下一代电动轮椅无障碍车辆 (eWAV) 概念。eVITA 由CALLUM设计和制造，可满足乘客 WAV 用户向中小型电动汽车过渡的需求。电动汽车概念是采用包容性设计原则开发的，并听取了移动计划客户的意见。Motability Operations 希望利用 eVITA 来展示可能性，与汽车行业合作，确保在整个开发过程中考虑包容性设计原则，从而不让轮椅使用者落后。

Motability Operations 通过强调挑战和寻找解决方案，支持 750,000 名客户向电动汽车过渡。目前，它有超过 34,000 个 WAV 在路上，每年约有 4,000 个中小型 WAV 申请。在许多电动汽车中，地板安装的电池减少了内部高度和驾驶室内的空间，也限制了可用的有效负载。如果没有解决方案，这将导致坐轮椅的客户在改用电动汽车时不得不选择比他们需要的更大的车辆。

特色：

设计考虑了特殊人群的需求，通过研究诊所，出行计划客户针对乘客 WAV 用户在旅途中的常见痛点和优先事项提供了宝贵的见解。 客户坚持认为解决方案应该灵活，能够在不影响设计形式的情况下满足他们的需求。

外观具有大胆而引人注目的轮廓，光滑的车顶线可满足出入要求，并为轮椅使用者通过后分体后挡板进入提供适当的净空高度。 eVITA 的轴距为 2,980 毫米，长 4,520 毫米，宽 1,908 毫米，高 1,800 毫米，也满足了人们对比现有产品更紧凑的占地面积的期望。

车子有两扇前门和两扇后门，后滑动门配有可操作的释放按钮。eVITA 采用分体式后挡板（上部部分作为车顶的延伸部分，让用户在潮湿天气进出时保持干燥），并配有电子开门系统。宽阔的低角度坡道自动从内部延伸，绞车帮助轮椅使用者进入车厢。尾门是 eWAV 的一个关键功能特征，也是方案客户真正强调易于操作的区域。

eVITA 设计的关键是电池的定位。CALLUM 工程团队重新包装了电动汽车电池，重新布置了内部组件，以降低其整体高度。经过重新设计的电池组位于第一排座椅后面的地板下方，该设计确保车辆尾门和前排之间的地板完全平坦。这使得轮椅可以从斜坡入口平稳地穿过内部，并放置在离其他乘客更近的位置。在可能的情况下，已使用轻质材料来抵消机载设备的有效负载要求。

eVITA 具有两个充电端口——一个位于近侧后部，另一个位于较低的前端，方便所有用户使用。该车辆的 50kWh 电池可提供约 200 英里的预期续航里程。

电池的位置还有助于降低重心，从而提高行驶和转弯能力。eVITA 采用高阻尼后悬架，可实现可预测的操控性，在舒适、柔顺的行驶过程中保持平衡，并通过控制在环岛、减速带和坑洼处行驶时最大限度地减少侧倾。

在内部，eWAV 舱的功能性和多功能性对于用户来说是最重要的。后排的翻转座椅提供灵活的座椅选择，可根据乘客的喜好进行个性化设置。

一个关键要求是访问所有信息娱乐、供暖和空调控制和功能，因为所有这些通常都位于车辆前部，并且只对车辆前部的人员有​​利。该解决方案是 eVITA 后部的模块化“实用栏”，可轻松访问所有这些功能，确保乘员拥有完全的控制和独立性。实用工具栏完全可定制，还包括个人设备的充电端口，并配有用于悬挂外套或包袋的挂钩，以及易于够到的存储空间，例如杯架。

点评：随着社会向电动化的转变，该项目有可能对许多人的生活产生积极影响，为客户提供自由和享受。解决了电动汽车改装中最常见的问题，包括由于地板安装式电池导致的内部高度有限、可达性和实用性。如今，电动汽车无法提供 WAV 无障碍用户所需的功能和灵活性。OEM 及其设计师和工程师必须提前计划并采用包容性设计原则，以确保在向电动汽车过渡的过程中不会忘记 WAV无障碍用户和残疾人。eVITA 的外形和功能得到了并行开发，从而打造出了一款经过深思熟虑、用户友好、实用且时尚的电动汽车。