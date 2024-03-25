新款标致 E-5008 展示了 Stellantis STLA Medium 平台的灵活性，是首款受益于扩展配置的车型。2.90m的轴距特别宽大，显得非常宽敞，总长4.79m。创新的 STLA Medium 平台旨在为客户最重要的标准提供同类产品中最好的服务：续航里程（最长 660 公里）、充电时间（30 分钟内 20% 至 80%）、驾驶乐趣、性能、效率和互联服务（行程规划、智能充电、车辆装载、“无线”更新）。新款标致E-5008将于2024年秋季上市销售。该系列将提供 Allure 和 GT 两个版本，以及三个可供轻松选择的选项包和三个电动机（210 马力、230 马力长续航和 320 马力双电机四轮驱动）以及两个电气化动力总成，一个48V 混合动力（136 马力）和插电式混合动力（195 马力）。

说到情感，新款 E-5008 毫不逊色。驾驶员是壮观的全景 i-Cockpit 的核心，而乘客则受益于卓越的内部空间和舒适度。标致自己甚至表示，e-5008 的“第三排在宜居性方面树立了 C-SUV 细分市场的新标杆”，而第二排的乘客则拥有“非凡的腿部空间”。在第三排，有可折叠的紧急座椅，根据标致的说法，它有一个“真正的长凳，有两个独立的靠背，配有可调节的头枕”。如果七个座位全部使用，行李箱容积将降至 259 升，行李箱长度则为 42 厘米。作为五座车，行李箱内可容纳 748 升，如果靠背向下折叠（即作为两座车），行李箱容量将达到 1,815 升。第三排后排座椅靠背可按 50/50 的比例向下折叠；第二排座椅为40/20/40，第三排座椅下方还有一个80升的储物格。

e-5008 从内到外都遵循 e-3008 引入的法国设计语言。还有众多辅助系统、ChatGPT 集成到信息娱乐系统中以及动态调整的底盘。标致团队决定将 i-Cockpit 的三个基本元素中的两个结合在一起：平视显示器和大型中央触摸屏。这些现在集成到一个弧形全景屏幕中，并带有一个 21 英寸高清面板，从仪表板左侧延伸到中控台。这款 21 英寸宽屏显示器采用最佳人体工程学设计，略微向驾驶员弯曲，同时保持乘客的完美触感。在 E-5008 的 Allure 版本中，全新标致 i-Cockpit 标配单个支架上的两个 10 英寸数字面板，具有与 21 英寸面板相同的浮动效果。

新款 E-5008 提供一系列电动和电气化动力总成，不仅在续航里程方面，而且在为客户提供的选择方面，为该领域的性能树立了标杆。新款 E-5008 从一开始就被设计为电动车型，拥有一系列零排放电机，电动续航里程为 500 至 660 公里，包括 AWD 双电机和长续航版本。

该系列永磁同步电机提供更大的功率和更高的效率。两轮驱动版本提供 157 kW（345 Nm）或 170 kW（345 Nm）的功率。2电机4轮驱动版本的总功率输出为237千瓦（前轮157千瓦，后轮80千瓦）。前置发动机可提供345牛米的扭矩345牛米，后置发动机可提供170牛米的扭矩。由 NMC 化学成分（镍、锰和钴）组成的 400V 锂离子高压电池位于地板下方，为牵引电动机提供动力。电池热管理采用冷却剂循环。这样可以实现超快速充电、优化电池寿命和更长的使用寿命。电池在 70% 充电容量下保修八年（或 16 万公里）。

左后翼子上的充电插座提供模式 2/3 (AC) 和模式 4 (DC) 连接。车载充电器提供两种类型的交流充电，满足所有客户用途和充电解决方案，标配11kW三相充电器，可选配22kW三相充电器。对于直流充电，通过增压器，新型 E-5008 的模式 4 插头可接受高达 160 kW 的功率。只需 10 分钟即可恢复 100 公里的续航里程，并在 30 分钟内将电量从 20% 充电至 80%。

另外，还有智能充电软件辅助系统：

EV Trip Planner 可通过带有 TomTom 连接导航功能的 MyPeugeot 应用程序使用。易于使用，得益于 MyPeugeot 应用程序中的 Send2Nav 功能，它可以计算理想路线并提供有价值的信息，例如要行驶的距离、旅程开始时的电池电量、到达时所需的电池电量、能源消耗、交通、道路类型，当然还有沿途可用的充电站。

车内可访问电动汽车路线：通过 PEUGEOT i-Connect Advanced 系统的导航，在整个旅程中逐步进行引导，包括充电站。随时了解您的功耗和电池范围。通过联网导航丰富体验，并查看公共高速公路上交通状况和充电站的实时更新。

Free2move Charge 的 E-Routes ，可通过移动设备上的应用程序在车内访问，并以镜像模式连接到 PEUGEOT i-Connect®系统。e-Routes应用程序可以根据车辆的续航里程需求、充电站位置、交通状况、行驶距离等计算最佳路线，从而优化所有行程。