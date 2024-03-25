根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，2024年2月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金2.48亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。2月10日，该游戏为庆祝春节推出5款龙年限定皮肤和海量的内容更新，创下该月单日流水高峰，并使得2月收入环比增长6%。（说明：数据不包括第三方安卓渠道。）

Scopely《Monopoly GO!》以2.44亿美元的收入位列榜单第2名。其中，79.2%的收入来自美国市场，英国市场的收入占3.9%，法国市场占2.8%。得益于情人节推出的各种活动，该游戏连续4个月收入创下新的纪录，同时位列本期增长榜第8名。凭借经典IP的号召力和为移动端打造的社交玩法，在2023年4月上线之后，该游戏仅用了3个月的时间就跻身全球手游收入榜头部并从未跌出Top10。

收入榜前五另外三款游戏为Dream Games《Royal Match》、腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)和《Roblox》。

2024年2月，全球手游玩家在App Store和Google Play付费65亿美元，同比增长7.7%。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了近20亿美元，占全球总收入的30.5%。中国iOS市场排名第2，占20.1%；日本市场排名第3，占13.7%。

2月，米哈游旗下两款手游表现强劲。2月20日，《原神》迎来两位五星角色返场，使其重回中国iPhone手游畅销榜第3名。2月6日，《崩坏：星穹铁道》在2.0版本更新中推出了新角色「黑天鹅」，并连续三天位列中国iPhone手游畅销榜前5名。2月29日，新角色「花火」上线，令游戏达到2月单日流水高峰。

2月，Bandai Namco《Dragon Ball Z Dokkan Battle》迎来了9周年庆典，并推出多项周年庆活动。为期一个月的活动让该游戏15天位列日本iPhone手游畅销榜榜首，并在其余的时间里一直保持在榜单前10名。