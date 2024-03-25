特斯拉 Roadster 将于明年投入生产，据首席执行官埃隆·马斯克 (Elon Musk) 称，它将能够在不到一秒的时间内从 0 加速到 60 英里/小时。

距离该车首次亮相已有六年多了，当时最初声称 Roadster 可以在 1.9 秒内从 0 加速到 60 英里/小时，最高时速可达 250 英里/小时。当然，同时实现 620 英里的续航里程。

从那时起，Roadster 的准时性就可以与“新”TVR Griffith相媲美，由于特斯拉专注于Model 3、Model Y以及最近的Cyber​​truck，因此其发布时间多次推迟。

上次我们听说，Roadster 再次被推迟，以便该公司可以专注于其Optimus 人形机器人项目。无论如何，今天马斯克在 Twitter（或 X，无论什么）上确认：“今晚，我们从根本上提高了新款特斯拉 Roadster 的设计目标。

“永远不会再有像这样的汽车，如果你甚至可以称它为汽车的话，”并补充说，这将是特斯拉和他的 SpaceX 火箭公司之间的“合作”。

“生产设计完成并于年底推出，目标是明年发货，”他继续说道。“我认为它有机会成为有史以来最令人兴奋的产品演示。”

希望特斯拉不要再跳票。