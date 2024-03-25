据央视报道，苹果 CEO 库克在中国发展高层论坛 2024 年年会现场表示，Apple Vision Pro 将在今年年内于中国市场上市，同时该公司正持续加大在华研发方面的投资。

Vision Pro 于去年 6 月份在苹果全球开发者大会上发布，起价 3499 美元，已于 2 月 2 日在美国正式上市，目前为止尚未推向其他市场。

3 月 12 日，苹果宣布扩大其在中国的应用研究实验室规模，包括提升上海研究中心的能力，并将于今年晚些时候在深圳开设应用研究实验室，深化与本地供应商的合作，从而增强对 iPhone、iPad、Apple Vision Pro 等产品的测试和研究能力。

苹果还提到，该公司已为其应用研究实验室投资超过 10 亿元人民币，并表示这一投资将继续增长。

另有报道称，Apple Vision Pro 将于 4 月在中国内地上市。一名知情人士表示，苹果从去年开始就在为 Apple Vision Pro 在国内的上市走相应的审批流程，类似于国行苹果手机的国内上市规范。对比国外的设备，国行 Apple Vision Pro 的内容做了一定的删减，以确保符合国内规范。在价格策略上，受到税费等因素的影响，国行 Apple Vision Pro 的售价预计将高于国际市场。