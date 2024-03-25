德国汽车制造商大众汽车推出了新的ID.Buzz GTX – 配备强大性能驱动系统的电动车型将提供两种轴距、两种电池尺寸以及 5 座、6 座或 7 座选择。它还配备了标准的 4MOTION 全轮驱动系统，可在各种驾驶情况下提供最佳的牵引力和牵引力。此外，两款 GTX 型号均采用个性化设计。

GTX 车型的最高时速被电子限制为 160 公里/小时。电动机由两种尺寸的电池供电，可在 26 分钟内在直流快速充电站充电 10% 至 80%，功率高达 185 kW 或 200 kW（最大充电容量）。

得益于额外的动力和 4MOTION 驱动系统，ID. Buzz GTX 提供了更高的最大拖车重量：具有正常轴距的版本可以轻松拉至 1,800 公斤（制动，8% 坡度），而 ID. 长轴距的 Buzz GTX 最大牵引能力为 1,600 公斤。最大拖车重量因此分别增加了800公斤和600公斤。特别是在潮湿或松软的路面上牵引拖车时，4MOTION 系统可提供巨大的牵引优势。内部，仍然是为了多种用途而设置的。短轴距和长轴距都提供了大量的存储空间，并且当座椅折叠或拆除时，会打开一个彻头彻尾的海绵状区域。即使车内可容纳 7 名乘客，加长版车型第三排后面的载货空间也超过 300 升。多功能柔性板还可用于以有组织的方式装载成堆的货物。

该车的长轴距版本现在将配备带智能玻璃的全景天窗选项。这使您能够调暗或打开屋顶玻璃以获得舒适感并避免温室效应。

GTX 也将是第一个进行重大硬件和软件更新的产品。这包括平视显示器、更好的信息娱乐系统以及为更好的菜单系统提供更多图形功能。显示屏从之前型号的 12.0 英寸增至 12.9 英寸，并配有用于气候控制的发光触摸条。全新语音助手由ChatGPT提供支持，可获取最新信息，可以帮助驾驶员和乘客获取最新信息并控制车辆功能。