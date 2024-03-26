据 MacRumors 报道，知情人士透露，苹果公司内部正在测试一款支持其混合现实设备 Vision Pro 的全新 Apple Pencil，这将允许用户在 Vision Pro 上使用 Freeform 和 Pixelmator 等绘图应用。

目前尚不清楚 visionOS 系统将具体如何支持 Apple Pencil，但其中一种可能性是用户可以直接在真实世界的桌面上或其他平面物体上使用 Apple Pencil 进行绘图，并实时将这些内容以相同的位置和笔触压力、倾斜度等细节呈现在 Vision Pro 的虚拟空间中，这将意味着用户可以将周围的环境变为一块巨大的画布进行创作。

虽然有传言称新款 Apple Pencil 将与即将于 4 月发布的 iPad Pro 和 iPad Air 一同亮相，但目前尚无法确认它是否会支持 visionOS。Apple Pencil 与 Vision Pro 的兼容性还需要相应的软件更新，目前尚不清楚具体是哪个版本的系统将适配这一功能。首个 visionOS 1.2 测试版最快可能在本周内提供给开发者，而预计苹果将在 6 月份的 WWDC 开发者大会上发布 visionOS 2。

需要指出的是，和苹果的许多在研项目一样，即使通过了内部测试，也不保证其会最终发布支持 visionOS 的 Apple Pencil。