正如许多其他大型科技公司那样，苹果也在努力为用户提供 AI 产品和技术。根据目前已知信息，苹果将会在 WWDC 2024 上为大家展示这些全新融入 AI 元素的系统和软件。

不过，苹果的 AI 策略可能不仅仅只是局限于自家 AI 应用，而是为开发者和用户提供一个更大的平台，从而能够使其更好地从中获利。

Melius Research 主管 Ben Reitzes 日前在接受 CNBC 采访时表示，苹果可能会在 6 月份 WWDC 上推出一个全新的 AI 应用商店，预计将包括各大供应商提供的 AI 应用。

Reitzes 还通过苹果其他应用商店举例，他认为“苹果历史上总能说服各大开发商去为苹果系统开发 App 或做一些与应用程序相关的事情，同时他们也在完善这个生态系统”，而这些平台上的应用商店已成为改变行业的庞然大物。

例如，他提到了史蒂夫·乔布斯当初在推出 iTunes 商店之前如何说服唱片公司，从而让他们同意提供流媒体服务并接受“每下载一首歌曲给一美元”的愿景。

Reitzes 指出，其实 iPhone 上的应用商店更有说服力，苹果只是自己开发了一小部分应用程序，但却通过说服其他公司获得了无数应用程序。

他认为，对于 AI 方面来说又会是一次往日重现，苹果不但会提供自己的 AI 服务，而且目前也在与其他公司磋商，从而获取更多 AI 应用，这将为 AI 应用商店奠定基础。

Reitzes 预测，苹果将在 WWDC 上讲述“如何从应用商店购买 AI 应用”，以及他们自己的应用、AI 助理和 Siri 升级版，向世界展示苹果如何将 AI 融入其服务的愿景和蓝图。

彭博社马克·古尔曼（Mark Gurman）也表示，苹果将在今年的开发者大会上发布 iOS18 系统，届时将介绍如何看待和整合 AI 技术。

古尔曼表示，当苹果在 WWDC 2024 上宣布 iOS 18 时，预计将花费大量时间讨论如何看待 AI 技术，包括如何整合这一技术，以及苹果在 AI 技术上与竞争对手的不同思路。

此外，他表示自己被告知，苹果的内部计划将比竞争对手的计划更加保守，而且苹果仍在研究如何利用人工智能功能处理隐私问题，这或将导致苹果最终决定放弃与 Google 等其他公司合作在 iOS18 中提供生成式 AI 服务，不提供聊天机器人等 AI 功能。

根据此前报道，消息称苹果在中国与百度就其生成式人工智能模型进行合作洽谈。据悉，苹果此前已与 Google、OpenAI 和 Anthropic 进行了商讨。在美国，苹果意图让 Google 的 Gemini 在 iOS 系统中为聊天机器人功能提供技术支持，而苹果自己的 AI 引擎将在新系统中处理幕后工作。