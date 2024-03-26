印度钢铁集团JSW和中国汽车集团上汽旗下的名爵汽车品牌计划在印度成立合资企业。JSW MG Motor India 的雄心勃勃的目标是到 2030 年在印度销售 100 万辆电动汽车，并占领三分之一的市场份额。

在孟买举行的媒体活动上，该合资公司展示了MG Cyber​​ster EV，这是 MG 著名的电动跑车。JSW MG Motor India 也希望首先专注于高档汽车。目前尚不清楚目标单位数量和市场份额是否可行。

JSW首席执行官Sajjan Jindal表示，该合资企业计划到2025年在市场上推出首款插电式混合动力汽车，在印度各地生产电池并建设充电基础设施。不过，JSW只会持有合资公司35%的股份，但大部分股份都在印度：由于金融机构、汽车经销商和员工也将持有合资公司的股份，因此印度各方持有的股份总数为51%百分。

自 2017 年以来， JSW在电动汽车领域投入巨资，并正在推进自己的电动汽车计划。不过， 2019年，该公司决定暂时不涉足电动汽车业务。尽管如此，JSW 仍然活跃在这一领域，并可能计划建造一家电动汽车电池工厂等。除了 MG 之外，JSW 可能很快还会参与另一家电动汽车合资企业：正如 2 月份宣布的那样，这家钢铁集团也在与大众汽车进行谈判。