动点出海获悉，总部位于菲律宾的折扣零售连锁店DALI Discount已于近期获得了一笔2500万美元的投资。

据了解，这笔投资由新加坡投资机构Venturi Partners提供。根据声明，DALI Discount将会用新资金加速自身的扩张计划、提高运营效率，并进一步加强其在菲律宾的市场占有率。

DALI Discount成立于2020年，是一家硬折扣社区零售连锁品牌，店内拥有近400种覆盖日常生活场景的食品和家居用品消费品。在经过几年的发展后，DALI Discount表示，该品牌现已成为菲律宾零售行业排名第一的折扣店。

目前尚不清楚DALI Discount具体有多少家折扣店门店，但据该公司透露，其店铺网络“遍布菲律宾”。

作为DALI Discount的发展背景，该公司指出，现阶段，包括菲律宾和其他东南亚国家在内的一些新兴市场地区中的人口正快速增长。他们对食品通胀敏感，且其食品支出占收入比例相对较高，这一现状为发展硬折扣零售提供了巨大潜力。从这一点出发，公司希望以尽可能低的价格销售日常食品和日常用品。

值得一提的是，DALI Discount在网站中表示，如果消费者对其任意一款产品感到不完全满意，消费者可以选择无条件退货，公司也将退还销售金额。