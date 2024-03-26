特斯拉正在招聘一位服务技术撰写员（Service Technical Writer），专为其人形机器人 Optimus 编写用户手册。此举暗示着特斯拉人形机器人项目取得了重大进展，并且可能比预期进度更快实现量产。

该职位描述中写道：“我们正在寻找一位热衷机器人领域，拥有扎实技术交流背景的资深服务技术撰写员加入团队。该岗位主要职责是为人形机器人系统创建全面易懂的文档，包括服务手册、故障排除指南、维护程序和培训材料。理想的候选人需要具备出色的写作能力、技术知识以及将复杂的技术信息转化为清晰易懂的文档，以满足客户和服务技术人员需求的能力。”

这位技术撰写员将与所有参与人形机器人研发的团队合作，其中包括工程和产品管理团队，同时也会与客户支持和服务团队协作。

招聘人形机器人技术撰写员这一职位暗示着特斯拉人形机器人距离正式推出已经前所未有的接近。上周，特斯拉发布了另一则招聘启事，预示着人形机器人将在特斯拉的各个超级工厂进行现场测试。根据技术项目经理的职位描述，特斯拉正在寻找一位“能够推动人形机器人试用项目部署”的人选。

在 2023 年第四季度财报电话会议上，埃隆·马斯克估计将在 2025 年左右开始向客户交付少量特斯拉人形机器人。特斯拉近期发布的与 Optimus 相关的招聘信息暗示着，公司正按计划朝着马斯克的预期目标迈进。

马斯克在财报电话会议上表示，“事实上，特斯拉目前可能已经是世界上最大的机器人制造商之一，只不过我们的产品是四轮机器人。Optimus 则是一款人形机器人，拥有手臂和腿部，它是目前全球范围内最先进的人形机器人之一。我认为我们明年很有可能交付一定数量的 Optimus 机器人，但正如我所说，这是一款全新的产品。”