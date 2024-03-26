天宸（天津）生物科技有限公司（简称“天宸生物”）宣布完成近亿元A+轮融资。本轮融资由招银国际领投，产业投资方跟投。融资资金将用于在研管线临床试验以及产业化建设。

天宸生物是一家专业从事眼科三类医疗器械研发、生产和销售的公司。该公司拥有材料学，光学，眼科临床团队，开发眼科未满足临床需求的创新型医疗器械公司，产品涵盖有源器械和无源器械。

该公司在多地均有布局。天津总公司为研发中心，有源器械生产中心；苏州分公司和天津分公司为无源器械生产中心；南通为全产线销售中心。

对于获得本轮融资，公司创始人吴博士表示：“非常感谢招银国际和其他产业投资方对我们的大力支持，公司从临床需求出发，结合自研的理论验证模型，对现有各类产品进行创新，力求开发创新的适合中国各个阶段患者的，全流程的各类产品，致力于为眼科三大疾病领域的患者做贡献。”

招银国际表示：“我们非常看好眼科医疗这个赛道，兼具消费医疗和严肃医疗双重属性，尤其是在临床未满足需求的青光眼及植入型人工晶体等方向上，天宸生物展现了强大的研发能力和资源整合能力，我们也看到了相关产品良好的实验效果，有望突破国外产品多年的独家垄断；我们期待天宸生物的产品早日上市惠及患者。”