折叠旗舰vivo X Fold3系列正式登场，其重量为219g，vivo X Fold3是目前最轻薄的横向折叠屏手机，比直板旗舰还轻。据悉，vivo X Fold3展开状态单边厚度为4.65mm，比vivo有史以来的最轻薄的vivo X5 Max（4.75mm）还要薄；折叠后厚10.2mm。新机提供两款经典配色，轻羽白和薄翼黑。

vivo X Fold3还维持了超高的可靠性。vivo X Fold3引入专为折叠屏研发的“铠羽架构”，内屏采用了UTG超韧玻璃，强度更高、折痕更浅。其还采用了超轻碳纤维龙骨，对比金属龙骨减重37%，并且通过了TUV莱茵50万次折叠认证，确保安全可靠。

在屏幕方面，vivo X Fold3的外屏采用了“铠甲玻璃”，官方表示这款手机在玻璃中植入特殊的晶体，使其内部结构更加稳定，号称“抗摔能力提升11倍”。此外，新机还采用了“铠甲后盖”，UPE纤维+云纤材料加持，重量减轻的同时，抗冲击能力相比上代提升至15倍，达到军工级抗冲击能力。

内屏是一块8.03英寸的三星E7 AMOLED屏，局部峰值亮度 4500nit 亮度，支持 120Hz 刷新率、8T LTPO、1920Hz 高频 PWM 调光、UTG 超韧玻璃；外屏则是一块6.53 英寸的京东方Q9+ AMOLED微曲屏，局部峰值亮度4500nit，支持 120Hz刷新率、2160Hz高频PWM调光。

在性能方面，vivo X Fold3系列标准版搭载骁龙8 Gen2芯片，而Pro版搭载高通骁龙8 Gen3移动平台。

在续航方面，vivo X Fold3系列采用了第二代硅负极材料，vivo X Fold3内置5500mAh电池，Pro版内置了5700mAh容量的电池。支持100W的快充和50W的无线快充。

在影像方面，其后置三摄组合，包括5000万像素大底主摄、6400万像素大光圈潜望长焦镜头以及5000万像素超广角镜头。在vivo X Fold3 Pro上，加入了影像芯片V3，带来了X100 Pro的人像视频功能。

在售价方面，标准版6999元起，Pro版16GB+512GB版本售价9999元，16GB+1TB版本售价10999元。vivo X Fold3系列将在3月26日开启预售，4月3日正式开售。