上周末苹果 CEO 蒂姆·库克证实，将于今年晚些时候在中国推出 Vision Pro。现据 The Information 报道，苹果已经与腾讯达成了一项关键协议，将在 Vision Pro 上提供多款在中国市场的热门应用。该报道还提到，苹果正致力于在中国推出其自家的流媒体服务 Apple TV+ 等订阅服务。

据报道，腾讯已同意苹果今年晚些时候在中国市场推出 Vision Pro 时，在其上“提供一些最重要的应用程序”。腾讯拥有众多在中国排名顶尖的应用，涵盖社交媒体、流媒体和游戏等领域。目前尚不清楚腾讯将以何种形式加入 Vision Pro 生态，例如是计划开发原生应用，还是允许 Vision Pro 用户运行其 iPad 应用。

报道还称，苹果正加大力度在中国推出其订阅服务，例如 Apple TV+ 和 Apple Arcade。由于中国的内容审查规定，苹果“需要找到一家本地合作伙伴来协助运营”这些服务并确保遵守相关规定。报道称，“去年苹果中国区的一位高层领导曾告知同事，该公司正在寻求这样的合作安排，但目前尚不清楚进展到何种程度。”

报道称，自 2017 年以来，苹果尚未在中国推出任何订阅或媒体服务。但有迹象表明，该公司正在重新努力将 Apple Arcade 等游戏订阅服务和 Fitness+ 等健身视频订阅服务引入中国。据曾与他们合作的人士透露，近年来，苹果在中国加强了负责 iCloud+ 和 Apple Music 等订阅服务的团队，并招募了在美图、微博和腾讯等中国公司拥有经验的中国高管，以寻找潜在的中国合作伙伴。