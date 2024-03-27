彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）日前发文称，苹果并没有计划在 iOS 18 系统中推出自家的生成式 AI 聊天机器人，而是和 OpenAI、Google、百度等公司合作，探讨接入事宜。

古尔曼预估在 6 月 11 日开幕的 WWDC 开发者大会上，AI 会成为一个重要焦点。古尔曼重申，苹果计划宣布“协助用户日常生活”的新人工智能功能，但他没有提供任何具体细节。

古尔曼此前曾报告说，生成式 AI 将提高 Siri 回答更复杂问题的能力，并允许 Messages 应用基于用户输入信息，自动扩充相关内容。

此外包括 Apple Music、快捷指令、Pages、Numbers 和 Keynote 等苹果应用都会获得 AI 加持。

此前摩根大通推测苹果的 AI 发展战略，认为苹果一方面专注于 iPhone 本地运行的小模型，另一方面通过和其它厂商合作引入大语言模型（LLM）。

摩根大通认为相比较 OpenAI 的 ChatGPT 和 Google 的 Gemini，苹果目前在大语言模型方面处于落后状态，苹果也深知这一点，因此将重心放在可以本地运行的小模型方面，从而更好地发挥自己的优势。

摩根大通认为，苹果的 AI 发展战略不仅可以专注于保护用户隐私的小型 AI 模型，也可以引入基于网络数据的大语言模型，通过高效管理的方式，为用户提供优质体验。