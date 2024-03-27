动点出海获悉，印尼保险科技初创公司Qoala已于近日宣布完成了其4700万美元规模的C轮融资。

据了解，这笔融资由PayPal Ventures和MassMutual Ventures联合领投，MUFG Innovation Partners、Ohana Holdings及其现有投资者Flourish Ventures、Eurazeo、AppWorks参投。根据声明，这笔资金将用于推进Qoala在东南亚地区的扩张、研发新产品和渠道、并在探索垂直领域内的战略收购和合作伙伴可能。

目前，Qoala所获得的融资总额已达到超1.3亿美元。

Qoala成立于2018年，是一家专注于“零售保险”概念的保险销售平台，主要通过其App和网站提供汽车、摩托车、财产、人身事故、旅游、健康等方面的保险产品/套餐，累计客户超500万。同时，Qoala也会通过与Traveloka、Dana、Shopee、Kredivo、Investree等东南亚公司的合作为消费者提供小额保险产品。

在市场表现方面，据介绍，自22年的B轮融资以来，Qoala的总承保保费增长了2.5倍，且其内部处理的理赔案件已占总理赔案件的60%——其中，Qoala强调称，仅在23年期间，公司就处理了超过11.5万起索赔，并吸引到了4.5万名新客户。

据印尼金融服务管理局（OJK）的一份数据显示，截至21年，印尼的保险渗透率仅达为3.18%。不过得益于当地相关政策的举动（如并购法规），一份来自23年的数据指出，到27年，印尼保险行业有望实现6.4%的复合年增长率，达到近220亿美元规模。