根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，Garena《Free Fire》（包括《Free Fire MAX》）以近2500万次下载，位列2月全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了33.8%的下载量；其次是印度尼西亚和巴西市场，分别占15.3%和8.8%。2月中旬，该游戏推出了「Less Is More」和「Wall Royale」活动，两者相辅相成，在2月17日创下了本期最高的单日下载量。

Dream Games《Royal Match》以超过2100万次下载位列榜单第2名。印度是该游戏第一大市场，贡献了25.5%的下载量；美国市场以7.4%的下载量排名第2，排名第3的墨西哥市场占4.5%。2月16日，该游戏推出了全新的「Archery Arena」活动，下载量环比增长5%。

排名前五的另外3款游戏依次为《Roblox》、Hungry Studio《Block Blast!》和Miniclip《Subway Surfers 地铁跑酷》。

2024年2月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为39.7亿次，同比下降4.9%。印度市场以6.16亿次下载排名第1，占全球总下载量的15.5%。巴西市场以8.5%的下载量排名第2，第3名是美国市场，占7.8%。

2月，3款新游强势进入下载量增长榜前10名。其中，腾讯《NBA Infinite》凭借其丰富多样的玩法以及备受欢迎的体育IP，在下载量增长榜上拔得头筹。ABI Games Studio《Left or Right: Magic Dress up》则凭借其轻松易上手的高自定义换装玩法，空降增长榜第3名。得益于流畅的战斗动画，完美世界旗下改编自日本超人气漫画《一拳超人》的手游《One Punch Man: World》，以超过400万的下载量成功跻身下载量增长榜第7名。

说明：Sensor Tower下载量数据仅统计App Store或Google Play账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如Facebook和Facebook Lite。