比亚迪全新小型SUV——元UP正式上市，新车共推出三款车型，售价区间9.68-11.98万元。新车将通过王朝网络进行销售，并与元PLUS一同形成组合销售战略。特别值得一提的是，元UP不仅是比亚迪e平台3.0的首款小型纯电SUV，其在CLTC综合工况下的续航里程也分别达到了301公里和401公里，展现出其出色的续航能力。

元UP是比亚迪首款诞生于e平台3.0的A0级纯电SUV，八合一电动力总成，具备高度集成、高功率密度、高效率的特点；宽温域高效热泵系统具备了-30~40℃宽温域工作能力，百公里电耗最低仅12度，每周只需充一次电，代步通勤快又省；CTB电池车身一体化技术，让车内空间更大、NVH性能更强。

元UP全系搭载DiLink 智能网联系统，海量应用内置其中；全场景数字钥匙和VTOL移动电站等功能，让用户畅游数字时代；小车也有大空间，元UP轴距达2620毫米，空间尺寸领先同级，座椅放倒后行李箱空间最大达1320L。

在动力性能方面，元UP提供了两种动力选择，最大功率分别为70kW和130kW，最大扭矩分别为180Nm和290Nm，满足不同驾驶需求。续航方面，CLTC综合工况续航可达301km和401km，确保长途旅行的无忧驾驶。悬挂系统采用前麦弗逊式独立悬架和后扭力梁式非独立悬架，最小转弯半径仅为5.25m，驾驶灵活稳定，为驾驶者带来愉悦的驾驶体验。