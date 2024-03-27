率先搭载行业首个量产上车的超快充固态电池——智己L6，于5月正式上市，将引领新能源汽车进入“固态电池时代”。依托领先的电池科技赋能，智己L6将以“突破1,000公里超长续航”、“准900V超快补能”和“整包无热蔓延不起火的超级安全”为新标杆，为用户消除里程焦虑、补能焦虑和电池安全顾虑。

具体看，智己L6即将上车的超130kWh超快充固态电池，正极采用专利自研的纳米尺度固态电解质包覆超高镍材料，负极为新一代高比能复合硅碳材料。通过高新材料及工艺，大幅提升电池能量密度，赋能车辆超长续航性能。搭载超快充固态电池的智己L6，可突破1,000公里CLTC续航里程；一次充电，能从北京直抵大连；上海-合肥轻松往返，让用户告别续航焦虑。

据了解，这个“超级电池”，还是行业内首个具备超快充能力的量产级固态电池，让智己L6不仅跑得远，而且补能快。通过采用自研的“高离子电导率、耐高温固态电解质”，以及行业首创的“干法固态电解质层一体成型”技术，电芯整体内阻大幅下降，获得超快充性能。高新技术还解决了硅基材料高膨胀问题，并保证固态电池的稳定性、循环性能和安全性能。

更为重要的是，智己L6超快充固态电池达到远超国标的电池安全标准，实现“整包无热蔓延不起火”。干法一体成型耐高温固态电解质，极大提升电芯安全性，使其不会发生传统电池的电解液泄漏现象，更不易燃烧、爆炸，具有超高等级的安全性。再结合智己汽车独有的“五重安全防护技术”，采用“预”、“导”、“构”、“隔”、“疏”等五重安全措施，隔热、防火保护电池，堪称行业内的电池安全“天花板”。