据 The Information 报道，Meta 仍计划通过与腾讯合作，将即将发布的低价版 Quest 3 带入中国市场。

去年 3 月，The Verge 获得的一份 Meta 硬件路线图会议记录显示，该公司计划在 2024 年推出 Quest 3 之后发布另一款头显，“提供 VR 消费市场中最具吸引力的价格点”。来自华尔街日报、彭博社和一位过去消息可靠的中国分析师的报告均暗示，这款头戴设备将采用与 Quest 3 相同的骁龙 XR2 Gen 2 芯片组，但会采用旧款的 Quest 2 菲涅尔透镜，以将价格控制到足以替代 Quest 2 的水平。

这款即将发布的头戴设备暂且被称为“Quest 3 Lite”或“Quest 3S”，但目前还没有确切的证据表明其最终名称会是什么。此外，在 Quest 固件中发现的线索表明该头显还将支持彩色混合现实功能。

去年 11 月，华尔街日报报道称，最初计划引入的 Quest 2 改为即将发布的廉价版 Quest 3。但今年 1 月，来自 VR 陀螺的报道称，由于合作细节未能达成一致，该合作伙伴关系已被暂停。

不过最近 The Information 的 Wayne Ma 报道称，Meta 和腾讯仍计划今年第四季度在中国市场推出低价版 Quest 3，Ma 在准确报道 Meta 和苹果未来动向方面有着良好的记录。

据报道，合作的架构是腾讯将在中国销售 Quest 头显并提供技术支持，同时双方将合作进行 Quest 商店内容的本地化和翻译。Meta 将获得大部分设备收入，而腾讯将获得大部分内容收入。这并不是腾讯的首次此类合作，此前该公司已在中国市场销售任天堂 Switch。

如果合作真的达成，这将对字节跳动的 Pico 带来强力竞争，Pico 也计划在今年发布升级版的 Pico 4S。同时，这还将为即将于今年晚些时候同样进入中国市场的 Apple Vision Pro 提供更便宜的替代选择，Apple Vision Pro 也将搭载腾讯提供的应用和服务。