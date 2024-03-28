特斯拉 CEO 埃隆·马斯克日前表示，制造人形机器人 Optimus 的成本仅为特斯拉电动汽车的一半。

马斯克在社交平台表示，“人形机器人虽然单位质量的复杂程度更高，但最终的制造成本我认为仍然会低于特斯拉汽车的一半。”

马斯克的这番话是对 ARK Invest 的自动驾驶和机器人技术研究主管 Sam Korus 的回应，Korus 认为，与汽车相比，阻碍人形机器人大规模量产的因素主要在于软件能力，而非制造本身。

在另一条回复中，马斯克告诉一位用户，Optimus 最初的售价将在 2.5 万美元至 3 万美元之间，并随着时间的推移而降低。

在今年 1 月份特斯拉第四季度财报电话会议上，马斯克表达了对明年交付一定数量 Optimus 机器人的乐观态度。“我认为我们明年有一定机会出货一定数量的 Optimus，”马斯克表示，不过他也承认存在许多不确定性，无法做出精确的预测。但他补充道，“我认为 Optimus 拥有成为史上最具价值的产品的潜力。”

特斯拉在 2021 年推出了人形机器人，最初目标是让其执行危险、重复或乏味的任务。

摩根士丹利分析师 Adam Jonas 此前估计，人形机器人的潜在市场巨大，因为它们可以替代全球各地的劳动力。Jonas 在去年 12 月底的一份报告中写道，全球劳动力市场规模约为 30 万亿美元，占全球 GDP 的 30% 左右。